Súlyos mulasztások a fővárosi fenntartású idősotthonban

Legalább öt napig súlyos – a koronavírus-fertőzésre utaló – tünetekkel kezeltek egy idős férfit a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthonban, mégsem vitték kórházba, és addig a hozzátartozót sem értesítették. Az intézmény nem tartotta be az állandó orvosi jelenlétre vonatkozó jogszabályokat, de még a fertőtlenítést sem végezte el szakszerűen. Eddig többtucatnyi gondozott vesztette életét a Covid–19 miatt.

Súlyosan félretájékoztatta a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthon vezetése egy koronavírus-fertőzésben elhunyt gondozottjuk unokáját – derül ki a hozzátartozó által a Magyar Nemzetnek elküldött dokumentumokból. A hölgy nagyapja jó állapotú idősként döntött amellett, hogy az intézménybe költözik, miután több éve elveszítette a feleségét, és a mindennapi teendők elvégzése túlzott terhelést jelentett számára. A szépkorú férfi és családja sokáig elégedett volt az ellátással, ám a járvány kitörésének előestéjén már teljes fejetlenség uralkodott az intézményben.

Április 1-jén este, minden előzetes értesítés nélkül a hölgy

egy szűkszavú SMS-t kapott az otthontól, amelyben azt közölték, hogy hozzátartozóját a Bajcsy-Zsilinszky-kórházba vitték.

A hölgy telefonos érdeklődésére az otthon egyik ápolója azt mondta, az idős férfi egy nappal korábban belázasodott. Aznapra már csak hőemelkedése volt, viszont alacsony véroxigénszintet mértek nála, ezért az otthon háziorvosa szükségesnek ítélte, hogy kórházba vigyék.

Ott már aznap éjfélkor a koronavírusra gyanús betegek között helyezték el a férfit, mivel a fertőződés tüneteit produkálta. A tesztje pozitív lett, április 5-én elhunyt.

Nagyapja halála után az asszony megkapta az otthon által megküldött márciusi gyógyszerelszámolást, amely szerint már 27-én és 28-án olyan eseti gyógyszereket – hörgőtágítót, antibiotikumot, valamint lázcsillapítót – kapott hozzátartozója, amelyek alapján a koronavírus gyanúja is felvetődhetett volna; a SARS-CoV-2 fertőzés gyanújáról viszont csak április 2-án beszélt az intézmény. Rá­adásul,

az idős férfi legalább öt napig volt rossz állapotban, mégsem vitték kórházba áprilisig.

Éppen a fertőzések kialakulása szempontjából kritikus időszakban nem volt megfelelő orvosi jelenlét a fővárosi fenntartású idősotthonban. Bár a vonatkozó jogszabályok értelmében egy olyan létszámú intézményben, mint amilyen a Pesti úti, főállású orvosnak kell az ellátást biztosítania, az otthonnak több hétig nem volt ilyen orvosa. Emellett a háziorvosi ellátás is akadozott, így márciusban és áprilisban számos nap telt el úgy, hogy egyáltalán nem volt jelen orvos. Közben Budapest Főváros Kormányhivatala közleményt adott ki arról, hogy az orvosi jelenlét mellett a gondozottak megfelelő szakápolását is ellenőrzik a Pesti úti idősotthonban.

„A most indított ellenőrzésen azt vizsgáljuk, hogy az intézményben rendelkezésre áll-e a törvényben előírt megfelelő létszámú, végzettségű és munkaképes személyzet, és megfelelő-e a gondozottak ellátása” – írták. A folyamatos orvosi ellátást célzó, korábbi ellenőrzési eljárás és az annak során benyújtott dokumentumok alapján tapasztalt hiányosságokat jelezték a fenntartó fővárosi önkormányzatnak. Az erről szóló hivatalos feljegyzést Müller Cecília országos tiszti főorvoshoz is eljuttatták. A kormányhivatal megállapítá­sait a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzatnak is lehetősége van hivatalosan véleményezni.

Az intézményben tavaly november óta fordultak egyre rosszabbra a dolgok, több hozzátartozó szerint elhanyagolták az időseket, és a higiéniával sem sokat törődtek.

A Müller Cecília által elrendelt vizsgálat feltárta, hogy az otthon dolgozói még a fertőtlenítés alapvető szabályaival sem voltak tisztában.

A koronavírus-járvány egyik gócpontjává vált otthonban eddig több mint háromszáz megbetegedés történt és negyven idős lakó vesztette életét.

A Pesti úti intézmény mellett hat másik, ugyancsak fővárosi fenntartású idősotthonban jelent meg a vírus. Legutóbb a Kamaraerdei úti intézményben tört ki a járvány.