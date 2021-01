Soros-idézetet tiltott le a Facebook

Nem tettem semmi mást, csak a „hivatalos” Facebook-oldalamon kitettem egy 2000-ben megjelent Soros-könyvből vett idézetet, amiben a szerző egyes szám első személyben „elismeri”, hogy olyan hálózatot hozott létre, amely a nyílt társadalom megvalósítása érdekében akár szembeszállhat egyes kormányzatokkal is. Három perccel később a fotót, majd a szöveget is hamis információnak bélyegezte az FB „központi cenzúrája” – közölte Nagy Ervin a Facebookon.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Megdöbbentő, hogy ha egy Sorostól származó idézet, amennyiben őszinte és valós, de nem éppen a legjobb színben tünteti fel a nyílt társadalom eszményét, akkor ellenőrzésre, majd blokkolásra és tiltásra kerül. A posztot ugyanis nem sokkal később levette a közösség oldal… A következő te leszel? – írta a Pesti Srácok publicistája, majd folytatta:

Szó szerint ezt írtam ki a Facebook-oldalamra:

„Jó szívvel ajánlom azok számára ezt a szövegrészletet, akik szerint nincs Soros-hálózat és az nem avatkozik be egy nemzetállam politikájába.

Soros György: „Könyvemben alkalmazott filozófiát vetettem papírra, vagyis elméleti alapvetéseim itt konkrét tettekhez szolgálnak útmutatóul. Vagyonszerzésemben és jótékonykodásaimban magam is ezeket az elveket alkalmaztam, sőt hiszem, hogy ezek a fogalmi keretek a társadalomra is alkalmazhatók, és a globális nyílt társadalom vezérelveiként is megállják a helyüket.

Ami a gyakorlati szintet illeti, a nyílt társadalmak támogatására alapítványhálózatot hoztam létre. Ez a hálózat a Szovjetunió összes volt tagországára kiterjed, de a világ legkülönbözőbb pontjain is képviselteti magát. (…) Mindegyik képviseletnek saját testülete és személyzete van, akik az adott országban nemcsak az alapítvány céljairól döntenek, hanem tevékenységéért is felelősséget vállalna. A polgári társadalom támogatása mellett a kormánnyal és az önkormányzatokkal is együttműködnek, hiszen a hatékony, demokratikus közigazgatás a nyílt társadalom elengedhetetlen feltétele. Számos alkalommal azonban elkerülhetetlen is összetűzésbe kerülnek a kormányzattal vagy annak rendelkezéseivel.”

(Részlet Soros György: A nyílt társadalom avagy a globális kapitalizmus megreformálása [2000] Scolar Kiadó Budapest, 2001. 9. oldal.)”

Ezt bélyegezték fals információnak, majd nem tényeken alapuló posztnak, végül törölték.