Soha nem látott szintre lépett a keresztények gyilkolása

Az idei év első négy hónapjában több mint 1470 keresztényt gyilkoltak meg Nigériában, derült ki a Release International kutatásából, ami arra is felhívja a figyelmet, hogy a nigériai dzsihadisták el is raboltak több mint 2200 keresztényt. A meggyilkolt emberek száma már most meghaladja a 2019-ben a keresztényüldözés következtében meghalt emberek számát – írja a V4NA.

It’s heartbreaking to see the scale of what is happening to Christians in Nigeria. These are our brothers and sisters. Please pray! #persecutedchristians #pray https://t.co/RTY0lMrm2m

— ReleaseInternational (@ReleaseInt) May 18, 2021