Schanda Tamás: megvédeni az emberi életet, ez a legfontosabb feladatunk

Drasztikusan megváltoztatta a mindennapokat az új típusú koronavírus-járvány. Eddig elképzelhetetlen szigorítások léptek életbe, a nehézségeket a bőrünkön érezzük. Egyre több a fertőzött, megrendelések és alapanyagok híján a vállalatok többsége leállt, és kijárási korlátozás érvényes. A kormány intézkedések sorozatával igyekszik védeni az egészséget, az életet, a munkahelyeket és – ha eljön az ideje – újraindítani a gazdaságot. Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Schanda Tamással, az innovációs és technológiai tárca miniszterhelyettesével.

A járvány miatt kialakult helyzet mindannyiunktól áldozatokat követel, és mindnyájunknak felelőssége van abban, hogy lassítsuk a koronavírus terjedését. A kijárási korlátozás bevezetése is a személyes találkozások számának csökkentését szolgálja. Az életnek ugyanakkor élhetőnek kell maradnia, a szükséges szabályokat is ennek megfelelően határozzuk meg – mondta lapunknak Schanda Tamás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese arról beszélt, hogy a magyar emberek egészségének és életének megvédése mellett azon is dolgoznak, hogy a gazdaság talpon maradjon, hogy megőrizzék a munkahelyeket. „Amíg munka van, addig minden van. Nemcsak jövedelem, amiből vásárolni lehet, hanem önbecsülés és tartás is – fejtette ki.

Könnyebb lesz a házhoz rendelés

A fuvarozásban és az élelmiszer-kereskedelemben dolgozók biztosítják azt, hogy a termékek eljussanak az emberekhez. Behozzák a szükséges árukat az országba, eljuttatják azokat az üzletekbe, és gondoskodnak a vásárlók kiszolgálásáról. Fontos és áldozatos munkát végeznek, s helyt álltak a többször fellángolt bevásárlási láz közepette is. Figyelemmel kell lennünk az ő egészségükre is, ennek érdekében lehetőleg egyedül vásároljunk, ne menjen az egész család együtt a boltba – mondta Schanda Tamás.

Az áruellátással kapcsolatban arról is beszélt, hogy

az itthon kapható élelmiszerek 80 százalékát Magyarországon állítják elő, ezért sem kell attól tartani, hogy áruhiány alakulna ki.

– Persze megértjük az aggodalmakat és azt, hogy sokan megtöltötték a spájzot, a kamrát. De fontos hangsúlyozni, hogy a boltok működni fognak, így nem indokolt a felhalmozás, folytatta. Beszámolt a folyamatos és biztonságos élelmiszerellátás érdekében hozott kormányzati intézkedésekről is. Ilyen például a hétvégi kamionstop feloldása, a kamionsofőrök maximális vezetési idejének a növelése, vagy az, hogy a külföldről érkező kamionosok, ha egészségesek, akár már másnap felvehetik a munkát.

A járvány miatt az online élelmiszer-rendelésre soha nem látott igény alakult ki, ezért lebontották a házhoz szállítás bevezetésével kapcsolatos adminisztrációs akadályokat. Így a veszélyhelyzet ideje alatt az élelmiszer-kereskedések és a vendéglátóhelyek engedély és bejelentés nélkül vihetik házhoz az árut vagy bízhatják ezt külső partnerekre. Ily módon a boltok jelentősen növelni tudják a kapacitásukat, a vevők pedig biztonságosan, otthonról vásárolhatnak. A kereskedelemi szektor kérésére, hogy a megnövekedett vásárlói igényt ki tudják elégíteni, a kormányzat egyszerűsítette az új munkavállalók felvételét, a munkához szükséges, de lejáró igazolásokat pedig a veszélyhelyzet végéig meghosszabbították. Lazítottak a munka törvénykönyvén, a munkavállaló és a munkaadó minden eddiginél szabadabban tud megállapodni arról, hogy miként szervezik a munkájukat.

A bankkártya, a telefon, az okosóra biztonságosabb

Az egymás közti másfél méteres távolság betartására a tömegközlekedési eszközökön, és a jegyek megvásárlásakor is figyelni kell, mondta a miniszterhelyettes. Ennek érdekében a Volán buszjáratain már nem lehet a vezetőtől jegyet váltani. Elkészült egy applikáció, amellyel okostelefonon meg lehet venni a buszjegyet. Az alkalmazást mindössze pár nap alatt fejlesztették, és még nem akadálymentes, ezért a vakok és gyengénlátók számára egyelőre ingyenessé tettük az utazást. Bérletek vásárlására az applikáció várhatóan április közepétől lesz alkalmas, ezért a kormány döntése nyomán a márciusi Volán bérletek április 15-éig érvényesek. Schanda Tamás hozzáfűzte: ingyenessé tették a helyközi utazást az egészségügyi dolgozóknak is, ezzel a gesztussal is szeretnék kifejezni megbecsülésüket, és egyszerűsíteni a munkájukat. Mint mondta, egyre több önkormányzat csatlakozik a felhíváshoz, és átemelik a gyakorlatot a helyi közlekedésbe.

A fizikai kontaktus rövidítése és elkerülése érdekében javasolják azt is, hogy készpénz helyett fizessenek bankkártyával a kereskedelemben is. Megállapodtak a szolgáltatókkal arról, hogy 15 ezer forintra emelik az egy érintéssel fizethető összeghatárt. Akik pin kódot kérő bankkártyákat használnak, lecserélhetik azokat érintősre, ennek módjáról a bankjuktól kaphatnak tájékoztatást. Ne feledjük, hogy az okostelefonok jelentős része már képes bankkártyaként funkcionálni, de az okos karórák is alkalmasak erre.

A miniszterhelyettes beszélt arról, hogy még mindig hatalmas a kereslet a fertőtlenítőszerek iránt, amiket most nehezen vagy drágán lehet beszerezni. Ebben hoz változást a Mol projektje. Almásfűzitői gyárukat, amely egyébként szélvédőmosó folyadékot állított elő, fertőtlenítőszer készítésére állították át. Jó példája ez a vállalati és kormányzati együttműködéseknek, hiszen támogattuk őket az engedélyezés felgyorsításában, és segítettünk összeállítani nekik a megfelelő alapanyag-beszállítói láncot. Jelentős kapacitásról van szó, három műszakban naponta 50 ezer liter bőr- és felület fertőtlenítőszer előállítására képes a gyár. Meghatározó mennyiség ez az ország szempontjából, akkor is, ha most nagy mennyiség fogy ezekből – fejtette ki Schanda Tamás.

Fontossági sorrendben

A prioritásokat, hogy a szert mikor és hová szállítják, az operatív törzs határozza meg. Az első, hogy az egészségügyi intézményekben rendelkezésre álljon a szükséges mennyiség. Második a közösségi, állami szektor kiszolgálása, például a tömegközlekedési vállalatok, a rendőrség, és ezt követően kerülhet sor az egyéb igények és a lakosság kiszolgálására.

A védekezéshez jelenleg nagy szükség van maszkokra, overallokra, védőruhákra, arcpajzsokra, szemüvegekre, kesztyűkre. Emiatt megkerestünk számos nagy kapacitással rendelkező, vagy kapacitás bővítésre alkalmas céget azzal, hogy állítsák át a termelésüket, de több vállalat maga jelentkezett, hogy átállna védőeszközök készítésére – mondta a miniszterhelyettes. A veszélyhelyzet előtt Magyarországon csak mérsékelten volt szükség ezekre az eszközökre. Ezért is fontos, hogy a cégek megkapják azt a segítséget, amellyel képessé válnak az ilyen termékek előállítására. Ráadásul, amit itthon gyártunk, az könnyen szállítható, könnyen elérhető, hamar eljut az egészségügyi intézményekhez és egyéb felhasználókhoz. Ne feledjük azt sem, folytatta Schanda Tamás, hogy a hazai gyártás munkát és megélhetést nyújt olyan vállalatok dolgozóinak is, amelyek éppen a járvány miatt szüneteltetnék a tevékenységüket, mert nincs alapanyag, nincs megrendelés. A cégek felkutatása, átállítása, a termékek megrendelése folyamatos.

Kínából jönnek a repülők

A járvány miatt hatalmas mennyiségű védőeszközre van szükségünk, nem tudjuk mindet itthon gyártani. Ezért kormányzati feladat az is, hogy külföldről, – más nyugati országokhoz hasonlóan leginkább Kínából – megvásároljuk és hazaszállítsuk azokat. A kereslet drasztikusan megnövekedett, az egész világ versenyben van ezekért a termékekért. Az elmúlt években jó a kapcsolatot építettünk ki a kínai kormányzattal és kínai cégekkel. Ennek köszönhető, hogy több százezer védőruhát, gumikesztyűt és jelentős számú lélegeztetőgépet is vásárolhattunk Kínától. Múlt héten hét, ezen a héten 20 repülő több száz tonna szállítmányal érkezett, illetve érkezik Budapestre.

Megtartani a munkahelyeket Javában tart a gazdaság újraindításához tervezett intézkedések előkészítése, eközben egyeztetni kell a szakmai szervezetekkel, elsősorban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, vállalkozói szervezetekkel, és a különféle kamarák képviselőivel. A már meghozott és a várható intézkedések lényege a munkahelyek megtartása. Fontos, hogy a legerősebben érintett szektorokban is minél több alkalmazottnak megmaradjon a munkája. Az intézkedéseket a napokban ismerteti Orbán Viktor miniszterelnök.

Borítókép: Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára az Országgyűlésben