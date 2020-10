Rendőrségi akció volt a Niedermüller Péter vezette erzsébetvárosi önkormányzatnál

A rendőrség egyelőre annyit erősített meg, hogy valóban kivonultak és eljárási cselekményt hajtottak végre, illetve lopás miatt nyomoznak. A DK-s Borka-Szász Tamás, aki az ügy érintettje lehet, lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról és kilépett a DK-ból.

A hírről beszámoló PestiSrácok.hu azt írja: úgy tudni, a rendőrségi akció során több informatikai eszközt is lefoglaltak Borka-Szász Tamás, a Demokratikus Koalíció erzsébetvárosi képviselőjének irodájában.

Az egyelőre ismeretlen tettes ellen zajló nyomozásban a kriptovaluta-bányászat merülhetett fel, ami önmagában nem bűncselekmény. Annyi azonban megjegyzendő, hogy a kriptobányász gépeket rendkívül drágán lehet megvenni, általában Kínából rendelik őket. A lap szerint a kriptobányász gépek rendkívüli módon forrósodnak, ezért balesetveszélyesek, ha nem szakszerűen használják őket, ráadásul rengeteg áramot is fogyasztanak. A rendőrség a portál megkeresésére annyit közölt, hogy

a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda feljelentés alapján lopás (a PestiSrácok.hu szerint áramlopás) gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A nyomozás során a mai napon a rendőrök eljárási cselekményt végeztek a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata épületében. A nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség az eljárásról bővebb tájékoztatást nem ad.

Közben a DK az Indexnek küldött közleményében elismerte a rendőri akciót, majd azt írták, hogy

az ügy érintettje Borka-Szász Tamás, a DK VII. kerületi önkormányzati képviselője lehet. A történtek következményeként Borka-Szász Tamás azonnal lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról és kilépett a DK-ból.

Niedermüller „alig kap levegőt”

Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter nemrég közösségi oldalán reagált az történtekre. A városvezető, aki korábban nagy felháborodást kiváltva „rémisztő képződményeknek” nevezte a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiakat, egyebek mellett s „morális elkötelezettséget” kéri számon párttársán.

A teljes bejegyzés: „Nehéz nap ez a mai. Nem akarom eltúlozni, de alig kapok levegőt… Egy párttársam, akivel együtt dolgozunk tavaly nyár óta az önkormányzati kampányban, majd a választási győzelem után az önkormányzatban, csúnyán cserben hagyott. Vagy talán még ennél is erősebben kellene fogalmaznom. Elárult. Mi azért jöttünk ide, azért akartunk és akarjuk vezetni ezt a kerületet, mert vannak elveink, meggyőződésünk, hitünk. Hogy mi nem olyanok vagyunk, mint a kormány és annak holdudvara, mi nem lopunk, csalunk, ügyeskedünk. És akkor most a DK egyik tagja, egy önkormányzati képviselő áramot lop hivatali irodájában. Most akkor mit mondjak? Oly mértékben csalódott és elkeseredett vagyok, hogy alig tudok mondani valamit. Hányszor és hányszor elmondtam, a politikai tisztség – mindegy, hogy milyen szinten – morális elkötelezettséget és elköteleződést is jelent. Sőt, elsősorban azt jelenti. Hogy nem korrumpálódunk, nem lopunk, nem hazudunk, hogy nem a magunk érdekét, hasznát nézzük, hanem a közösséget szolgáljuk. Én mélyen meg voltam győződve, hogy ezt ennek az önkormányzatnak minden tagja hiszi, vallja, és ennek megfelelően éli a mindennapjait. És akkor épp egy DK-s… Egyszerűen fáj, ordítani tudnék, hogy mi az öreg ördögnek kell ilyen baromságot csinálni? Miért kell veszélyeztetni mindent, amit lassan, rettenetesen sok munkával elértünk? Miért kell cserben hagyni mindenkit, a többi képviselőt, a pártot, az eszméinket? Tényleg le vagyok sújtva, mélységesen fel vagyok háborodva, erre egyszerűen nem voltam felkészülve. Soha, de soha nem fogom megengedni, eltűrni, hogy az önkormányzatban, annak környékén bárki is lopjon, vagy bármilyen törvénytelenséget kövessen el. Aki pedig mindennek ellenére ezt teszi, attól azonnal elválunk. Most is ez történt. A törvényesség, a morális elvek betartása mindenkire vonatkozik. Az én pártom tagjaira pedig különösen.”