Rabokat szabadítana ki ismét a Helsinki Bizottság

A koronavírus-járványra hivatkozva engednék haza az elítélteket.

A Magyar Helsinki Bizottság sajtóközleményben tudatta, hogy Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa vizsgálatot kezdeményez a börtönökben, mivel „a koronavírus-fertőzés megjelenése, esetleges terjedése a büntetés-végrehajtási intézetek zárt közösségében rendkívül nagy kockázatot jelenthet”. A Soros György által támogatott, magát civilnek nevező jogvédő szervezet ezen felbuzdulva a börtönzsúfoltság azonnali csökkentését is szorgalmazza. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szerint nem indokolt az elítéltek idő előtti szabadon bocsátása – számol be a Magyar Nemzet.

Magyarországon nem indokolt a fogvatartottak büntetésük letöltése előtti szabadon bocsátása, mivel a büntetés-végrehajtási szervezet a járványügyi hatóságokkal folyamatosan egyeztetve, az összes szükséges intézkedést megteszi munkatársai és a fogvatartottak egészségének megóvása és a fertőzésveszély megelőzése érdekében

– reagált a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) azon kérdésünkre, hogy a járványügyi veszélyhelyzet március 11-i kihirdetése óta a Magyar Helsinki Bizottság több alkalommal is kiállt a börtönnépesség csökkentése mellett.

A BVOP válaszában leszögezte: a magyar börtönökben továbbra sincs új koronavírussal fertőzött fogvatartott, ám ha a jövőben mégis előfordulna ilyen eset, arra a büntetés-végrehajtási szervezet egészségügyi szolgálata felkészült, és minden egységben kijelölték az elkülönítő helyiségeket. Azt is hangsúlyozták, hogy

a fegyintézetekben folyamatos a felület- és az eszközfertőtlenítés, a személyi állomány és a fogvatartottak rendszeres tájékoztatást kapnak a követendő higiénés eljárásról, továbbá több szett mosható, fertőtleníthető textil szájmaszkkal látták el őket.

Az újonnan fogadott fogvatartottak pedig közegészségügyi és járványügyi vizsgálaton esnek át, közösségbe helyezésük pedig kizárólag 14 nap elkülönítést követően lehetséges. A fertőzésveszély csökkentése érdekében a fogvatartottak csoportos lelki gondozásában, missziós tevékenységében résztvevő munkatársaknak is – ideiglenes jelleggel – szünetel a bejárás.

A BVOP hangsúlyozza, hogy a megbetegedések megelőzése mellett cél az is, hogy az elítéltek – még ha a látogatás fel is van függesztve – kapcsolatot tarthassanak családtagjaikkal. Ezért a telefonos kapcsolattartás mellett biztosítják a Skype igénybevételét is, melyhez felhasználási útmutatót készítettek a hozzátartozóknak. Mindezek mellett a BVOP több tájékoztató videót is forgatott, amelyekben egy fogvatartott mutatja be a fertőzés megelőzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A Helsinki Bizottság kezdeményezésére múlt héten Kozma Ákos alapjogi biztos hivatalból elrendelte a büntetés-végrehajtási intézetek járványügyi intézkedéseinek vizsgálatát. A Soros György által támogatott jogvédők arra is kérték az ombudsmant, hogy tegyen lépéseket a börtönök zsúfoltságának azonnali csökkentése érdekében, például halasszák el az ítélet végrehajtását azoknál, akik szabadlábon várakoznak a börtönbe vonulásra.

A magát civilnek mondó szervezet a kormánynak is megfogalmazott javaslatokat, többek közt azt tanácsolják, hogy fontolják meg egyes fogvatartotti csoportok szabadítását.

A Helsinki Bizottság egy korábbi, hasonló tartalmú felvetésével kapcsolatban Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára azt mondta a Magyar Nemzetnek, hogy a Soros-szervezet a magyar emberekre szabadítaná a bűnözőket, javaslatuk erkölcsileg és etikailag vállalhatatlan, logikailag pedig nonszensz.