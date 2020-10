Pozitív volt a vírustesztje Donald Trump legkisebb fiának is

Barron már jól van, a legújabb vírustesztje negatív.

Pozitív volt korábban a vírustesztje Donald Trump legkisebb fiának, Barron Trumpnak is – jelentette be szerdán este a 14 éves fiú édesanyja, Melania Trump a Twitteren.

A first lady azt is közölte: „Barron már jól van”, az újabb vírustesztje már negatív. Melania Trump azt követően szólt a kisfiáról, hogy az iowai kampánykörútra induló Donald Trumpot a fiáról kérdezték az újságírók. „Mindenkit arra bíztatok, hogy továbbra is a lehető legegészségesebb életet élje” – írta a mikroblogban a first lady. Kiegyensúlyozott táplálkozást, friss levegőt és vitaminokat javasolt, mert szerinte mindez hozzájárul a jó egészség megőrzéséhez.

Bejegyzésében Melania Trump fontosnak tartotta az együttérzést és az alázatos, szerény viselkedést. Mint fogalmazott: betegsége idején sokat gondolt a vírusfertőzéssel szenvedő amerikaiak százezreire. Melania Trumpnál és az elnöknél október 1-jén egyszerre mutatták ki a koronavírus-fertőzést, de míg Donald Trumpot kórházban kezelték pár napig, addig a first ladynél a kórnak enyhe tünetei voltak, nem szorult kórházi ápolásra, nem kapott antitest-kezelést sem. Október elején Barron Trump vírustesztje negatív volt, majd a pár nappal később elvégzett újabb teszt már pozitív lett.

Az Egyesült Államokban csaknem nyolcmillió embernél állapították meg a vírusfertőzést, és a koronavírus okozta Covid-19 és szövődményei több mint 200 ezer halálos áldozatot követeltek.