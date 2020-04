Palkovics: májustól szigorú menetrend mellett kezdődik a gazdaság újraindítása

Az időben megtett intézkedéseknek köszönhetően Magyarországon sikerült lassítani a járvány terjedését, a korlátozások hosszú távú fenntartása azonban súlyos gazdasági következményekkel jár – közölte csütörtökön az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), hozzátéve: a magyar egészségügy felkészültsége lehetővé teszi, hogy tervet állítsanak össze a gazdaság újraindítására, ami azonban csak fokozatosan, szigorú menetrend mellett történhet meg.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kezdeményezésére online tudományos konferenciát tartanak a kutatásoknak a koronavírus terjedésének fékezését, az egészségügy felkészülését szolgáló beavatkozások megalapozásában játszott szerepéről. Az esemény célja az, hogy lehetőséget biztosítson a járványügyi intézkedések szakmai háttereként szolgáló elemzések, modellszámítások megismerésére – ismerteti az ITM közleménye.

A járvány az első ütemben azt követelte meg, hogy terjedési sebességének csökkentésével időt nyerjünk az egészségügyi felkészülésre – olvasható a dokumentumban, amely emlékeztet, hogy az emberek közötti kontaktusok számának drasztikus csökkentése az állampolgárok felelős magatartásának köszönhetően eredményes stratégiának bizonyult.

Az ITM emlékeztet: a kormányzati intézkedések társadalmi elfogadottsága magas szintű, a társadalmi kontaktusok száma településtípusonként 70-90 százalékkal csökkent, így áprilisban a napi újonnan megerősített és bejelentett esetszám 14 és 210 között ingadozott hazánkban, ráadásul az esetek jelentős hányada néhány zárt közösségben, jellemzően kórházi osztályokon, szociális vagy idősotthonokban bekövetkezett fertőzésekhez köthető. A jelenlegi ismeretek szerint ezeken kívül április első felében naponta 7 és 48 közötti megbetegedést jelentettek, leginkább egy-egy háztartáson belül alakulnak ki néhány fős terjedési láncok, amelyek megszakadnak – teszi hozzá a minisztérium.

Az új koronavírus tehát nem tudott utat törni, a hatékonynak bizonyult korlátozó intézkedések elrendelése óta a nem intézményi halmozódásokhoz köthető megbetegedések száma meglehetősen stabil, az országos kiterjedésű járványt a védekezés első fázisában sikerült elkerülni Magyarországon – összegez a közlemény.

Palkovics László a konferencia nyitóelőadásában elmondta, a megtett lépésekkel és a magyar emberek felelős magatartásának köszönhetően értékes időt nyertünk arra, hogy az egészségügy felkészültségét magasabb szintre emeljük. Hozzátette azonban, hogy a széles körű korlátozó intézkedések fenntartása az ország gazdaságára hosszú távon káros, ezért a védekezés május elején kezdődő második fázisában a feladat a biztonságos visszatérés feltételeinek, ütemezésének megbízható elemzéseken és folyamatos nyomon követésen alapuló meghatározása.

A hazai kutatási kapacitások, a tudományos élet képviselőinek szakértelme rendelkezésre áll ahhoz, hogy a gazdaság újraindítása, a korlátozások fokozatos lebontása a második fázisban kellő megalapozottsággal mehessen végbe

– hangsúlyozta a miniszter.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetésével egy hónapja epidemiológusokból, matematikai modellezőkből és az egészségügyi ellátórendszer adatait elemző szakemberekből álló munkacsoportok térképezik fel a járvány terjedésével kapcsolatos folyamatokat, kilátásokat. A kutatók munkáját a társadalmi kapcsolatok alakulását vizsgáló hálózatkutatók és szociológusok is támogatják. A szakemberek kapcsolatban állnak a Jakab Ferenc professzor vezette koronavírus-kutatócsoporttal. Munkájukat nagyban segítik a már több mint 350 ezer kitöltésnél járó online kérdőívre adott válaszok is, amelynek kitöltésére továbbra is buzdítanak.

Borítókép: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter beszédet mond egy vállalati ünnepségen 2020. április 9-én