Öt éven belül minden megyében lesz áldozatsegítő központ

A cél, hogy olyan rendszer működjön, amelyben a hatóság is aktív cselekvőként lép fel az áldozatok támogatásában – mondta Varga Judit igazságügyi miniszter.

A kormány az áldozatsegítő központok hálózatának fejlesztésével öt éven belül minden megyében könnyen elérhetővé kívánja tenni ezeket a szolgáltatásokat – jelentette ki az igazságügyi miniszter a baranyai megyeszékhelyen hétfőn.

Varga Judit a Pécsi Áldozatsegítő Központ ünnepélyes megnyitóján elmondta: idén 600 millió forint áll rendelkezésre a már működő budapesti, miskolci, szombathelyi és immár pécsi áldozatsegítő központok fenntartására és kapacitásuk növelésére.

Hozzátette: emellett a kabinet célja, hogy a jövőben minden megyében létrejöjjön ilyen intézmény.

További célként fogalmazta meg, hogy olyan rendszer működjön, amelyben a hatóság is aktív cselekvőként lép fel az áldozatok támogatásában. Jelezte azt is, hogy a kormány a jövőben is számít a civil és egyházi partnerek együttműködésére, mert a hivatali rendben működő állami segítségnyújtó rendszernél azok „természetüknél fogva rugalmasabban tudják ellátni a feladatokat”.

Borítókép: Varga Judit igazságügyi miniszter beszédet mond a Pécsi Áldozatsegítő Központ megnyitóján 2020. június 29-én.