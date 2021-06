Miközben sorra jelenti be a DK és a Jobbik a másik képviselő-jelöltjeinek a támogatását az előválasztásnál, addig folyamatosan kerülnek elő az egykori jobboldali párt politikusainak a Gyurcsány-ellenes megszólalásai. Jakab Péter tavaly még elutasította a közös listaállítást Gyurcsánnyal, Z. Kárpát Dániel például még el is akarta számoltatni, Szilágyi György pedig hibbant Nerónak nevezte a DK vezérét.

Ezt ne hagyja ki! Ősellenségből szövetséges: így viszonyult a Jobbik Gyurcsányhoz

Naponta jelenti be a Jobbik és a DK a másik jelöltjeinek a támogatását, a magyar politikában példátlan háttéralku alapján. A Jobbik már több mint tíz Gyurcsány-párti jelölt támogatásáról biztosította szövetségeseit, a fővárosban eddig Újpesten, a II., a XV. és a XVI. kerületben, Újbudán és Pesterzsébet-Kispest választókerületében is, ezenkívül pedig Bicskén, Tatabányán, Miskolcon és Egerben is DK-s jelölt mögé állnak be Jakab Péterék az előválasztáson. Ugyanakkor Gyurcsányék sem maradtak adósai a baloldali térfélre átcsúszott Jobbiknak. A háttéralkunak megfelelően ugyancsak naponta jelentik be, hogy jobbikos jelöltet támogatnak többek között Dunaújvárosban, Szentendrén, Orosházán, Törökszentmiklóson, sőt Miskolc egyik körzetében is.

„Piszok nehéz volt…”

Mindezt azok után, hogy Jakab Péter pártjában még mindig fellelhetünk olyan politikusokat, akik néhány éve nehezen nyelték volna le a baloldallal az összeborulást, most viszont vígan csatlakoznak az abszurd szövetséghez. A pártelnök például tavaly egy háttérbeszélgetésen még kijelentette: „Jól kell kiválasztani az összetevőket, a mazsola például megosztja az embereket, ebben az esetben pedig Gyurcsány Ferenc a mazsola, amit én ki nem állhatok.” Hasonlóan fejezte ki viszonyulását a baloldal vezéréhez 2020-ban, a Hvg.hu-nak adott interjúban ugyanis közölte: nem fog Gyurcsánnyal egy közös listán szerepelni. Rá egy hónapra pedig egy olyan hangfelvétel látott napvilágot, amelyen a baloldallal való szövetségről a következőket mondta:

„Megcselekedtük azt, amit megkövetelt a haza. És piszok nehéz volt. Piszok nehéz volt azokkal leülni egy asztalhoz tárgyalni, akik ellen egyébként létrejöttünk. Mert a Jobbik tolvajok ellen jött létre, valljuk be. Eközben nekünk már olyanokkal kell együtt menetelni a csatában, akiktől világok választanak el bennünket, és igenis, ilyenkor felértékelődik az, hogy tudok-e bízni a sajátjaimban, hogy kell-e a csatamezőn a hátam mögé nézni, mert ha igen, akkor elölről lelépnek, akkor vesztettünk.”

A jobbikos pártelnök nem mellesleg a Magyar Narancsnak adott, meglehetősen alákérdezős interjúban néhány hónapja azt magyarázta: „Nekem emberileg nehéz volt [tárgyalóasztalhoz ülni Gyurcsány Ferenccel – a szerző], mert sokáig egymással szemben határoztuk meg magunkat. Nem volt könnyű leülni és arról beszélgetni, hogy mi a közös bennünk, amire lehet építeni. Az első, augusztusi pártelnöki találkozón még lehetett érezni némi távolságtartást, de amikor a múltból fakadó különféle ítéleteket elhomályosítja a jövőért való tenni akarás, akkor a fagyos hangulatú beszélgetések konstruktív megbeszélésekké változnak. Nem kell egymást szeretni, de együtt kell dolgozni.”

Rács mögé küldték volna

Mindezek a kijelentések jól mutatják, hogy a Jobbik nem a „testvériesség” jegyében szövetkezett egykori ősellenségével, Gyurcsánnyal, a múlt alapján nem véletlenül. Kereken tíz éve a Jobbik egy közleményében úgy fogalmazott:

„Ha Magyarországon valóban működne az elszámoltatás és a bűnösök felelősségre vonása, akkor Gyurcsány Ferenc évértékelő beszédét az ország egyik legbiztonságosabb börtönének vagy fegyházának a beszélőjén mondhatta volna el.”

A DK pedig Gyöngyösi Márton hírhedtté vált „zsidólistázása” után, 2012 novemberében szintén tüntetett az akkori parlamenti képviselő ellen, ráadásul Gyurcsányék – köztük az előválasztáson Újpest körzetében elinduló, a Jobbik-támogatását élvező Varju László – sárga csillaggal a mellükön tiltakoztak az Országgyűlésben.

A nyugdíjasokat farhátkommandónak nevező Z. Kárpát Dániel néhány éve a jobbikos N1TV K.O. című műsorában még politikai atombombának titulálta Gyurcsány Ferencet, akit szerinte el kell számoltatni, hiszen minden bűnéért felelnie kell. Ma azonban párttársaival együtt összeborult a baloldali exminiszterelnökkel. A jobbikos alelnök, Szilágyi György is erős kijelentéssel élt, 2015-ben még hibbant Nerónak nevezte Gyurcsányt, megemlítve, hogy ötven évvel az 56-os forradalom ötvenedik évfordulóján magyar emberekre lövetett kormányfőként.

„Szerintem ezt a törpepártot, amit DK-nak hívnak, többet nem is kellene talán emlegetni”

– jelentette ki Szilágyi a parlamenti felszólalásában, akinek ma már nem kényelmetlen egy plakáton szerepelni Dobrev Klárával.

Rig Lajos kampányát a DK pénzelte

Van azonban egy jobbikos képviselő, akit a pálfordulás előtt sem zavart a DK jelenléte: Rig Lajosról ugyanis kiderült, hogy kampányát a tapolcai időközi választáson, 2015-ben Gyurcsány Ferenc ügyvédje, Czeglédy Csaba támogatta anyagilag. Ugyanebben az évben osztott meg – a 24.hu akkori beszámolója szerint a „leggusztustalanabb” – rasszista cikkeket a jobbikos politikus, az egyik például arról szólt, hogy „a cigányságot a zsidók biológiai fegyverként használják”.

Így nem meglepő, hogy Rig Lajos hat év után ismét élvezi Gyurcsányék támogatását.

Ismert, a Jobbik a megállapodással elárulta az alapító nyilatkozatában szereplő elvet, amely szerint „a Jobbik Magyarországért Mozgalom előtt álló elsődleges feladat a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból. A parlamentben a mindenkori jobboldali kormány lelkiismerete kívánunk lenni.” Mindezt úgy, hogy még 2017-ben is azt állította a párt, hogy nem fog össze a baloldallal.