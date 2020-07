Kigyulladt a nantes-i katedrális

Cikkünk frissül.

A legfrissebb hírek szerint a helyszínre vezényelt hatvan tűzoltónak sikerült lokalizálni majd megfékezni a tüzet. Az AFP francia hírügynökség friss képein tűz már nem, csak füst látható az épületben.

A polgármesteri hivatal egy tisztviselője, aki neve elhallgatását kérte, elmondta, hogy a Szent Péter és Szent Pál-székesegyházban reggel csaptak fel a lángok.

A francia állami televízió felvételén az volt látható, hogy füst gomolyog a 15. századi gótikus épület homlokzatán, a két torony között, a rózsaablakon át.

Another French church, the Cathedral of Sts Peter and Paul in Nantes, is on fire.

This gothic masterpiece dates back to the 15th century!

Its just one of the hundreds of historic churches in France that have burned in recent years.

📼 by @AlessandroCere7 #France #Nantes pic.twitter.com/xODw7NpUjz

— Robert Kearney (@Robkearney1981) July 18, 2020