Orbán Viktor: visszatér az 5 százalékos lakásáfa az új építésűekre

A koronavírussal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és azok hatásairól beszél Orbán Viktor miniszterelnök ma este 19.30-kor a Hír TV Magyarország élőben című műsorában.

Cikkünket folyamatosan frissítjük

Orbán Viktor: Nem halasztják el a műtéteket

Orbán Viktor a beszélgetés elején arról beszélt, hogy a kormány több tucat döntést hozott. A kórházi ágyak biztosítása most a kulcskérdés. 200 ezer fertőzött esetén 16 ezer kórházi ágy kell, míg 400 ezer esetén 32 ezer – mondta a kormányfő. A fő kérdés, hogy kell-e halasztani műtéteket, vagy új kórházakat bevonni. Ma úgy döntött a kormány, hogy nem kell műtéteket halasztani.

A következő három hétben nem várható olyan nagyarányú változás, ami az ütemezett műtétek elhalasztását igényelné

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a következő három hétben nem várható olyan nagyarányú változás, ami az ütemezett műtétek elhalasztását igényelné. Vannak első lépcsős kórházak, most ott folyik a vírussal fertőzött emberek kezelése. Ezt követően jöhet a második és harmadik lépcső. Szólt arról is, hogy gyakran van olyan, hogy vezényelni kell személyzetet, ez a legkényelmetlenebb dolog. Jelenleg van még vezénylési tartalék – mondta a kormányfő.

Visszatér az 5 százalékos lakásáfa az újépítésűekre

Az országnak működnie kell – mondta Orbán Viktor. Ha összefogunk, akkor újra sikerülni fog a védekezés az ország leállítása nélkül – tette hozzá. A kormányfő szól arról is, hogy a kabinet adókönnyítésekről, otthonteremtési programról döntöttek. 2022. december végig ismételten 5 százalékos lesz az újépítésű lakásokra az áfa.

Ezért lépett a kabinet az orvosi bérek ügyében

Orbán Viktor szólt arról is, hogy az orvosokra óriási teher hárul, ezért most kellett lépni a béremelés ügyében.

Megvan a fedezet a béremelésre

A kormányfő elmondta, hogy a most bejelentett orvosi béremelések esetében megvan a nagy esélye, hogy jelentősen csökken az elvándorlás. A bérek önmagukban nem meghatározóak, így az infrastruktúra és a kórházi légkör esetében is változás kell, és akkor biztosan sokan itthon fognak maradni – tette hozzá. A béremelés esetében a 200 milliárdos költségvetési fedezet megvan.

Orbán Viktor: Nincs minden kérdés lezárva

A vezénylés most élet-halál kérdés, mert járvány van. A vezénylés nem lehet napi gyakorlat – mondta a kormányfő. Orbán Viktor szerint csak akkor kell vezényelni, ha baj van. Együtt csináltuk az orvosi kamarával, és együtt kell ezt megcsinálnunk – tette hozzá. Nincs minden kérdés lezárva.

Orbán Viktor: Soros György ezért támadja Magyarországot

Az Európai Bíróság ítéleteit végrehajtjuk – mondta Orbán Viktor a Soros-egyetemről szóló ítélet kapcsán. Ha valaki próbapert szeretne indítani, akkor azt tegye – tette hozzá. Nem leptek meg ezek a dolgok – mondta a kormányfő. Mindezt azért mondják, mert a baloldal nincsen kormányon Magyarországon – tette hozzá. Ez egyfajta internacionalista akció, és hasonlatos a korábbi szovjet akciókhoz, amelyek a baloldalt segítették.

Orbán Viktor: Brüsszelből a magyar baloldalt hatalomra akarják segíteni

Brüsszelből a magyar baloldalt hatalomra akarják segíteni – mondta a kormányfő. Orbán Viktor szerint a magyar ellenzék be van darálva, és be van töltve a szélsőjobboldaltól a kommunistákig, ezért hívom őket Soros-kolbásznak.

„Ez egy olyan sértés, ami már nem politika”

A kormányfő Vera Jourová azon kijelentését bírálta, miszerint a magyarok nem tudnak saját döntést hozni. Ez egy olyan sértés, ami már nem politika – tette hozzá.

Orbán Viktor: Jourová nem Csehországot, és a cseh embereket képviseli

Az, hogy Jourová Soros György embere, az nem újdonság. Nem Csehországot, és a cseh embereket képviseli – mondta a kormányfő. Orbán Viktor kijelentette, hogy ma az európai sajtóban egy lapon emlegetik az USA-val és Nagy-Britanniával, miközben a magyar politika célja 150 éve, hogy az előbb említett országokra hasonlítson. Ez az egész teljesen abszurd – mondta a kormányfő.

Jó program nélkül nem lehet uniós pénzhez jutni

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az önkormányzatoknak eddig is volt lehetőségük, hogy közvetlenül szerezzenek pénzt Brüsszeltől, de ebben nem jeleskedtek.

Mindezzel szemben a magyar kormány lényegesen jobban tud érdeket képviselni.

Azonban jó program nélkül semmilyen forrást nem lehet kapni – tette hozzá. Egyébként Magyarországról több pénz megy ki, mint amennyi bejön. Ráadásul a Next Generation alapból érkező pénz egy hitel, és amelyik ország nem tud fizetni, akkor mi fogunk fizetni – ismertette a kormányfő.