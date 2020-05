Orbán Viktor: a magyar állam hűséges állampolgáraihoz – HALLGASSA MEG!

Nem szabad átesni a ló másik oldalára, és nem szabad úgy tenni, mintha megszűnt volna a járvány – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor miniszterelnök a beszélgetés elején azt mondta, hogy akkor leszek elégedett, ha megöltük a vírust, és az csak akkor teljesül, ha lesz vakcina. Továbbra is fontos, hogy megfontoltak legyünk. Nem szabad átesni a ló másik oldalára, és nem szabad úgy tenni, mintha megszűnt volna a járvány – tette hozzá.

A kormányfő szerint senki ne higgye, hogy virológus szakemberek lettünk volna attól, hogy több ezer oldalnyi elemzést elolvastunk. A döntés felelőssége a politikusoké, és azt vállalni kell, de senki ne higgye, hogy jobban értünk a virológiához, mint a tudósok – mondta Orbán Viktor az Origo összefoglalója alapján. A kormányfő közölte, hogy az orvosok sokkal óvatosabbak, mint az átlagemberek.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet, hogy a maszk használata és a védőtávolság megtartása továbbra is nagyon fontos. Mi mindig az élet oldalán állunk, és az élet újraindítása mellett állunk, de sokan azt mondják, hogy óvatosnak kell lenni. Amíg nem csökken Budapesten és Pest megyében a halálozások száma, addig nagyon óvatosnak kell lenni – mondta a kormányfő. Az újabb intézkedésekről jövő héten dönt a kabinet.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy az oktatásban sok vita hitbéli kérdés. Most nagyon sok tapasztalatot sikerült összegyűjteni, kiváló tanáraink vannak, és sikerült átállni a digitális oktatásra, nagyon kevés zökkenő volt, és ilyen sehol nem volt Európában – mondta a kormányfő. Orbán Viktor közölte, hogy a szülők is nagyon komoly szerepet vállaltak, miközben a pedagógusok hibátlan munkát végeztek. Az érettségi lebonyolítása jól sikerült, és a diákok 3 százaléka mondta, hogy nem ment el. Jól vizsgázott az oktatási rendszer. Orbán Viktor egyelőre nem látja a feltételeit annak, hogy a nyári szünet előtt újraindul a megszokott iskolai oktatás. A szülők nagyon kevesen adják be a gyerekeiket az intézményekbe. Egyelőre nincsen nagy nyomás rajtunk ebben az ügyben – tette hozzá.

Orbán Viktor az egészségügyi védőeszközök beszerzéséről azt mondta, hogy nem a mostani az első válság, amit látott. Azt kell bizonyítani ebben a válságban, hogy a magyar állam hűséges a magyar állampolgárokhoz – tette hozzá. Ha baj van, akkor nem hagyja őket magára – mondta a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, hogy folyamatosan figyelte az egészségügyi eszközök beszerzését. Miközben a légihíd működik, és több hónapra elegendő eszköz van, de saját gyártás nélkül nincs biztonság. Folyamatos a védekezéshez szükséges eszközök gyártása, vagy éppen a felkészülés erre – mondta a kormányfő. Ha igazán nagy baj van, akkor Magyarország csak saját magára számíthat.

Orbán Viktor az uniós támadásokról azt mondta, hogy mi ismerjük a valóságot, ők meg nem. Egyre nehezebb a médiából begyűjteni az információt egy másik országról – tette hozzá. Van egy nagy csata, ami zajlik Európában, és arról van szó, hogy lesz-e birodalom, vagy pedig megmaradnak a nemzetállamok – tette hozzá. Mi nem akarunk feloldódni semmilyen birodalomban. A kormányfő szólt arról is, hogy nem akarunk egy európai birodalom részévé válni, és a birodalomépítők be akarják törni a nemzetállamokat egy keretbe. Orbán Viktor szerint a birodalomépítők ezért mindig támadni fogják a magyar kormány törekvéseit. Mindig olyan lépéseket támadnak Brüsszelben, amit Magyarországon nagy támogatottság övezett. Ilyen volt a bankadó, a rezsicsökkentés, a migráció. Jól látszik, hogy akik támadnak minket, azokat nem érdekli a népakarat.

Orbán Viktor arról is beszélt, azért is nehéz eldönteni a reagálást, mert egy normális ember személyesen próbálja elrendezni a támadást, majd egy idő után nem foglalkozik vele. Valamikor le kell rázni az alaptalan támadásokat, de vannak pillanatok, amikor azt kell mondani, hogy ebből elég. Miközben tízezrek vannak veszélyben, és több ezren dolgoznak, addig mások alaptalanul támadnak. A magyarokkal nem lehet következmények nélkül kötözködni.

Amíg lehet, addig azon kell dolgozni, hogy az Európai Néppártot egyben tartsuk – mondta a kormányfő. Orbán Viktor szólt arról is, hogy az áprilisi gazdasági adatok brutálisak lesznek. A májusi adatok is rosszak lesznek, és a júniusiak már sokkal jobbak lesznek, mint a májusiak. Egy nehéz időszakon megyünk keresztül – tette hozzá. A munkahelyek elvesztésénél van a baj. Annyi munkahelyet hozunk létre, amennyit a vírus elpusztít. Ma készen állunk arra, hogy 200 ezer közfoglalkoztatottat ellásunk. A hadsereg és az állami cégek is készen állnak – tette hozzá. 160 ezer olyan magyar van, aki elvesztette a munkáját és segítséget kér – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy beruházásokra és fejlesztésekre van szükség, mert csak abból lesz munkahely. A magyarokat ahhoz kell hozzásegíteni, hogy képesek legyenek a cégeiket fejleszteni, éppen ezért ezermilliárdos összegekben adnak fejlesztési hiteleket, bértámogatásokat, és fejlesztési forrásokat – tette hozzá. Mi egy munkaalapú gazdaságot építünk – mondta a miniszterelnök. Az a gondolkodásmód, ami 2010 után kihúzott minket a bajból, az most is segíteni fog.



