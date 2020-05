Orbán Viktor: a baloldalt leszámítva mindenki összefogott Magyarországon – HALLGASSA MEG!

A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában arról beszélt, hogy a rendkívüli jogrend segített a sikeres védekezésben, melynek kulcsa az összefogás volt. Úgy fogalmazott, mindenki összefogott az országban, kivéve a baloldalt, akik mindenbe belekötöttek.

A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában adott interjút péntek reggel.

Orbán Viktor a Magyar Nemzet tudósítása szerint a beszélgetés elején arról beszélt, hogy jól állunk a járvány kezelésében, ezért vissza lehet vonni a rendkívüli jogrendről szóló szabályt.

„Két hónap után nincs szükség erre a különleges jogrendre, ennyire jól állunk?” – tette fel az első kérdést a műsorvezető Orbán Viktornak a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában.

Igen, ha egyáltalán egy járvánnyal kapcsolatban lehet beszélni arról, hogy valami jó, mert hát

kétségkívül sikeresen védekezett az ország, sőt, nálunk szerencsésebb, jobb anyagi helyzetek között élő országokat is messze felülmúltuk a védekezés minőségében és eredményességében

– válaszolt a kormányfő.

„Büszkék is lehetünk rá, de azért mégiscsak meghaltak emberek. Akkor lennénk boldogok, hogyha a vírust elpusztítjuk, és senki sem hal meg. Így azonban fájó szívvel és együttérzéssel gondolunk azokra, akik meghaltak, meg a családtagjaikra. Fogadják a részvétemet. Azért mégiscsak ez majd 500 ember, és nagyon sokan szenvedtek. Nehéz időszakon vannak túl emberek tízezrei, és nehéz helyzetben vannak családok ezrei is az elhunytak miatt” – tette hozzá Orbán Viktor.

„De mégis, ha ezen túl tudunk lépni, akkor azt látom, hogy a kulcs a fegyelem meg az összefogás volt. Tehát, azt tudom mondani, hogy a baloldalt leszámítva, aki kihúzta magát ebből a közös védekezésből, mindenki összefogott Magyarországon”

– mondta a miniszterelnök.

„A baloldal lépten-nyomon belekötött a kórházakba, a védekezést irányító szakemberekbe. Most megkapják a magukét, mert szégyenszemre elkulloghatnak a kertek alatt. De őket leszámítva az ország összes többi állampolgára mindent megtett annak érdekében, hogy teljes összefogás jöjjön létre, fegyelmezett együttműködés, hogy együtt túl legyünk a bajon” – erősítette meg Orbán Viktor.

„A rendkívüli jogrend a legjobb döntéseink közé tartozik”

– folytatta a kormányfő. „Először is azért, mert időben tudtunk meghozni minden döntést. A nálunk általában magunknál többre tartott országoknál, Ausztriában, Olaszországban, vagy éppen Franciaországban azt látjuk, hogy itthon mindenhol egy-két héttel korábban hoztuk meg az első biztonsági intézkedéseket, mint a többiek. Egyébként biztos szerencse is kell az ilyesmihez, de talán az önmagában nem lett volna elég, ezért Kásler miniszter úr érdemei történelmiek” – egyértelműsítette a miniszterelnök.

„Van annak haszna, ha az egészségüggyel orvos foglalkozik, mert nemcsak meg tud gyógyítani egy beteget, hanem az ösztönei is működnek.

Amikor az Európai Uniónak a járványügyi szervezete még azt mondta, hogy ez nem veszélyes, akkor az ő ösztönei oda vezettek, hogy azonnal összehívta a járványüggyel foglalkozó első szakmai testületet.

Ez a lépés volt az az ő döntése és ösztönszerű megérzése volt az, amely fölkínálta aztán nekem azt a lehetőséget, hogy meghozhassam azokat a döntéseket, amivel egy-két héttel mindenkit megelőztünk, és jobban is védekeztünk, mint ők, és elkerültük azt, azt a legrosszabb helyzetet, amin ők átmentek, ezért nem lett Magyarországon tömeges fertőzés” – tette hozzá Orbán Viktor.

„A kórházigazgatók, orvosok és ápolónők időben elvégezték a munkájukat”

– szólt az elismerés a miniszterelnöktől. „Annyiban volt nagy segítség a rendkívüli jogrend, hogy nem kellett rendelettel bemenni a parlament elé, ezzel a baloldali ellenzékkel huzakodni, meg veszekedni, hanem úgy, ahogy a helyzet megkívánta, ha kellett, tudtam reagálni” – húzta alá Orbán Viktor, aki egyértelműsítette, hogy a gyorsaság ilyenkor aranyat ér, ezzel a rendkívül jogrenddel.

„Hálás szívvel köszönöm az embereknek, akik ezt jól tűrték, és most, miután a járványveszély – úgy tűnik – csökkent és a nyáron már semmiképpen nem lesz tömeges fertőzés, nem fordul át, hanem inkább csökkenő tendenciát mutathat, ezért most már nincs is szükség erre a rendkívüli jogrendre”

– jelentette ki a kormányfő.

„De ez nem jelenti azt, hogy a veszély elmúlt volna, mert nincsen vakcina. Ez azt jelenti, hogy a járványügyi készültséget fent kell tartani, tehát, hiába nincsen különleges jogrend, az operatív törzset nem fogom feloszlatni, Pintér miniszter úrnak továbbra is vezetnie kell a törzset, annak minden nap üléseznie kell, és követnie, monitoroznia kell a helyzetet, hogyha baj van, akkor azonnal tudjunk reagálni” – fogalmazott a miniszterelnök.

„Az iskolákat Ausztriában már megnyitották. Mi ezt nem akarjuk. Mi lehetővé akarjuk tenni az iskolákban, hogy június elejétől be lehessen vinni a gyereket, de nem akarjuk megindítani a kötelező iskolai oktatást, és nem akarjuk felszámolni a digitális oktatást, amire sikerült átállnunk, de az óvodákat és a bölcsődéket úgy nyitottuk meg, hogy a korábbi normális megszokott rendhez kell visszatérni, mindenki ugyanoda viheti a gyerekét, ugyanazzal a bölcsődés nénivel fog találkozni, és az élet visszaáll a szokásos kerékvágásba” – mondta az oktatással kapcsolatban Orbán Viktor.

„Közös védekezés volt. Minden polgármester esetében azon múlott, hogy az emberek szolgálatát helyezte az első helyre. És azok a polgármesterek, akik inkább a baloldali pártoknak az utasításait, ezt a kötözködést, a támadást, a piszkálódást, az elégedetlenséget, akik ezt az általános védekezést nehezítő hangulat kialakítására adták a fejüket, megfogadták az erre vonatkozó központi pártutasításokat, azok rosszul teljesítettek” – fogalmazta meg álláspontját a kormányfő.

„Vannak, akik azonban azt mondták, hogy a járvány nem pártkérdés, mert mikor egy idős ember veszélyben van, a vírus nem kérdezi meg, hogy hova szoktál szavazni, kedves nagymama, hanem megtámadja. Ilyen körülmények között nincs értelme pártpolitikai utasításokat követni, egy dolog kell, összefogás, egység, közös védekezés és a polgármesterek, akik így döntöttek mindegy, hogy melyik párthoz tartoztak, kivétel nélkül jól teljesítettek” – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő a rádiós interjú során mindenkit arra kért, hogy a nagy öröm fölött azért maradjon hely a fejünkben annak is, hogy a gondolkodásunknak egy részét továbbra is fordítsuk arra, hogy a veszély nem múlt el, és a védőtávolságot tartjuk.

„Tehát, eddig az otthon maradás volt a fő fegyver, most pedig a védőtávolság. Ha a védőtávolságot betartjuk, akkor nem lesz baj, ha nem tartjuk be, akkor a járvány visszaerősödhet”

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, aki hozzátette, hogy ezért is döntöttek úgy, hogy az operatív törzset nem oszlatják fel, mert ha visszajön a járvány, akkor az idősek megint veszélybe kerülnek.

„De van okunk az örömre, mert nagyon sok idős ember életét megmentettük. Tehát, az összefogás nemcsak egy ilyen elméleti szép tett, hanem ez valóságos emberéletek megmentésében fejeződött ki. Meghalt volna sok száz és sok ezer idős ember, ha a védekezés nem sikeres. Nem haltak meg, itt vannak velünk, élnek a szüleink, a nagyszüleink itt vannak közöttünk, máshol ez nem így történt. A nagyon erős védekezés miatt az influenzajárvány is kevésbé pusztított, lassabban terjedt vagy egyáltalán nem, és olyan emberek is életben maradtak, akik egyébként elsősorban idősek, akik egyébként az influenza járványba belehaltak volna” – fogalmazott a kormányfő a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorában.

„Az Európai Unióban a vitát úgy hívják, hogy ki dönt arról, hogy kivel éljenek együtt a tagállamok polgárai” – folytatta Orbán Viktor. „Ez esetben ki dönthet arról, hogy mi magyarok kikkel élünk együtt a saját országunkban. Ők ezt a jogot maguknak akarják. A baloldali ellenzék egyébként ebben támogatja is őket. A magyar kormány – és szerintem az emberek elsöprő többsége – pedig azt mondja, hogy azt majd mi magyarok megmondjuk, hogy kivel akarunk és kivel fogunk Magyarország területén együtt élni, ezért azt engedünk be, akit a nemzetközi jog tiszteletben tartása mellett be akarunk engedni. De olyan, hogy Brüsszelben azt mondják, hogy a menekültigényt beadó, vagy kérelmet benyújtó ember ellenőrzés nélkül Magyarország területén tartózkodhasson, az nem fog előfordulni” – jelentette ki a kormányfő.

„Ki akarják cselezni a magyarországi szabályokat?” – tette fel a kérdést a műsorvezető.

„Veszélyes döntést hoztak, nemcsak Magyarországra nézve, hanem egész Európa biztonságára, mert mi nem csak Magyarország határait védjük, mi védjük Európa határait, tekintve, hogy a görögök nem tudják ezt megtenni ott, ahol kellene”

– válaszolt a miniszterelnök. „Ezért az Unió külső határai nem Görögország határainál, hanem Magyarország határainál van. 130 ezer ember van egyébként most ezen a balkáni útvonalon, akik be akarnak jutni Európába, ezeknek a nagy része a mi határunkra fejt majd kinyomást, tehát, nehéz hónapok előtt állunk” – tette hozzá Orbán Viktor, aki azt is elmondta, úgy értelmezi az Európai Bíróság döntését, hogy tranzitzónát működtetni nem lehet. Ez azt jelenti, hogy aki be akarja adni igényét a Magyarországra való belépésre, az igényeinek elbírálásáig nem várakozhat a tranzitzónában.

„Viszont, ha a tranzitzónát bezárjuk, akkor tessék a kerítésen kívül várakozni! Ez a helyzet most. Meg fogjuk hozni azokat a rendeleteket, amik ezt világossá teszik, tehát, ha valaki be akar jönni Magyarországra, akkor az elfárad a belgrádi nagykövetségre, vagy bármelyik magyar nagykövetségre, ott beadja az igényét, az majd megérkezik Magyarországra, ő pedig addig ott a kerítésen kívül valahol várakozhat, de semmiképpen nem Magyarország területén” – tette egyértelművé a héten meghozott döntést a kormányfő.

„Utána ezt majd a magyar hatóságok elbírálják és értesíteni fogjuk, ez az új rend. E szerint ma a migránsoknak rosszabb, mint a korábbi állapot volt, de ha a brüsszeli bürokraták így akarják, akkor ezt az igényüket teljesíteni fogjuk” – fogalmazott a miniszterelnök, aki arra számít, hogy bele fognak kötni ebbe is, azt fogják mondani, hogy ők nem ezt akarták, ők azt akarják majd, hogy mi a Magyarország területén való várakozást tegyük lehetővé.

„Ez egy hatalmas vita. Az európai országok egy része velünk ért egyet, az országok másik része pedig nem”

– mondta Orbán Viktor.

„Most természetesen Belgrádot csak azért említeném, miközben velük van a szomszédaink közül talán a kiemelkedően legjobb kapcsolatunk, mert a legtöbben délről érkeznek. De ilyen helyzet előállhat Romániában is, akkor majd a bukaresti nagykövetségre kell menni, előállhat Horvátország esetében, és akkor meg a zágrábi nagykövetségre kell menni, mi a szomszédoknak nem akarunk nehézséget okozni. Mi a szomszédainkat inkább segíteni akarjuk, tehát, mi nem akarunk az ő kontójukra védekezni. Tehát, ha a szerbek kérik, hogy menjünk és védjük együtt a szerb déli határt, akkor mi készen állunk, és holnap reggel megyünk. Ha a horvátok vagy bárki segítséget kér, ha a románok is segítséget kérnek, akkor mi készen állunk és szívesen segítünk, mert nem egymás rovására kell ezt a nehéz migránshelyzetet megoldani, hanem inkább közép-európai összefogással” – tette hozzá.

„Egyre-másra látnak napvilágot azok a tanulmányok, amelyek arról szólnak, hogy különböző európai döntéshozatali testületekben, ideértve a bíróságokat – de most legutóbb éppen valami Facebook – tűnnek fel egyre-másra az ugyanahhoz a hálózathoz tartozó személyek, akiknek van egy nagyon világos megrendelésük. Ők benne vannak Soros zsebében” – fogalmazott egyértelműen a miniszterelnök.

„Nekik migránsválság kell. Ha van migránsválság, akkor a kormányok bajba kerülnek. Ha a kormányok bajba kerülnek, akkor hitelre van szükség. A pénz meg náluk van. Ők hitelt akarnak adni, lehetőleg jó kis kamatra, mert azt szeretik, és ezért mindent megtesznek, mindegy, miről van szó, járványról vagy migrációról”

– mondta a hálózatok céljairól a kormányfő.

„Az első gondolatuk, hogy a náluk lévő pénzt hogyan tudnák magas kamatra odaadni azoknak, akik bajban vannak, és ha nincs baj, akkor még a baj előidézésében is segítenek, csak azért, hogy a pénzük kamatozzon. Ez egy ilyen nem túl bonyolult kifosztási mechanizmusa egy-egy országnak. Ebben Soros György nagymester, és a migránsokat támogató politikája mögött, a hálózatának a működése mögött is nagyon egyszerű pénzügyi megfontolások húzódnak meg” – húzta alá Orbán Viktor, aki azt is elmondta, hogy van ennek egy ideológiai síkja is.

„Ez az ideológiai sík arról szól, hogy milyen világban éljünk. Vessünk-e véget a nemzetállamoknak, keverjük-e össze az embereket, kényszerítsük-e rá a hagyományos európai népeket arra, hogy megváltozzanak. Vannak, akik azt mondják, hogy egy összekevert multikulturális világban jobb lesz az élet. Mi magyarok meg azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, minket már elégszer összekevertek másokkal, sosem jött ki ebből semmi jó, majd mi eldöntjük, hogy kivel keveredünk, meg kivel nem, és ezért mi nem akarunk multikulturális társadalmat. Mi egy Magyarországot, egy keresztény kulturális alapokra épített országot akarunk, ebben akarunk élni azokkal, akiket befogadunk magunk közé” – tette világossá hazánk céljait a miniszterelnök.

A gazdaságvédelmi akciótervvel kapcsolatos kérdésre válaszolva a kormányfő egy személyes példával élt.

„Ha úgy nézett ki eddig a munkanapom, hogy 90 százalékát a járványügyi védekezés kötötte le, vagyis 10 százalék marad másra, akkor most lassan 50 százalék alá megy a járványügyi munkaóráink száma, és rakéta gyorsasággal emelkedik a gazdasági ügyekkel eltöltött idő. Nő ennek az aránya, és elsősorban a munkahelyekre összpontosítva, mert a magyar gazdaságpolitikai gondolkodásnak a lényege, és én személyesen ezzel azonosítom magam, az az, hogy nem segéllyel, hanem munkahelyekkel kell, nem segéllyel, hanem munkával kell segíteni az embereken, és újra lendületbe hozni a gazdaságot” – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök felidézte, hogy 2010-ben is pontosan így kellett tenniük, a baloldal által itthagyott csődtömeg kezelésekor, és ez akkor bevált. „Tehát, most is munka, munka, munka” – szögezte le a kormányfő.

„Örülök, hogyha vitázni lehet arról, hogy mennyi legyen a bér, emeljünk és menjünk és hogyan, de ott jön a bér, ahol munka van. Most a vírus a munkahelyeket támadta meg, a jelszó az az, hogy amennyi munkahelyet a vírus elpusztít vagy bezár, annyi munkahelyet kell teremteni legalább, de a titkos ambícióm az, hogy többet is” – fogalmazott.

„Palkovics miniszter úrtól ma hajnalban is kaptam egy jelentést, és azt tudjuk mondani, hogy több mint egymillió olyan dolgozó ember van Magyarországon, akinek a munkahelyének a megmentésében, megtartásában valamilyen segítséget már sikerült nyújtanunk. Aki szól, hogy bajban van és segítség kell, mi annak tudunk leginkább segíteni. Ma az a helyzet, hogy 101 447 ember volt a tegnapi napon álláskeresési járadékon és van 71 235 olyan ember, aki már több mint három hónapja elvesztette a munkáját, nem talált másikat, és ezért azt kéri, hogy pótoljuk ki pénzzel az ő hiányzó jövedelmét. Nekik kell megoldást nyújtanunk. 200 ezerre emeltük a közmunkahelyek számát. De a fiatalok, ha úgy gondolják, hogy ezt a nehezebb időszakot egy képzéssel, egy katonai képzéssel szeretnék átvészelni, – amiért fizetünk egyébként -, és vállalják a haza szolgálatát, erre az átmeneti időszakra szívesen látjuk őket. És rengeteg munkahelyteremtő támogatást indítottunk el, amellyel újabb és újabb munkahelyeket hozunk létre” – mondta a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában