Orbán Viktor: Közép-Európa felszálló ágban van

Munkalátogatáson a szlovéniai Kidričevóban találkozott Janez Janša szlovén miniszterelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő szerdán, ahol letették a két ország áramhálózatát összekötő új távvezeték alapkövét is.

A két miniszterelnök részt vett a Cirkovce–Pince villanyvezeték építésének alapkőletételi ünnepségén is.

A szlovén sajtó kedden azt írta: a tervezett 2×400 kilovoltos Cirkovce–Pince távvezeték, amely a Szlovénia–Magyarország–Horvátország összeköttetés része, a ljubljanai kormány egyik fő prioritása a szlovén energetikai infrastruktúra fejlesztésében.



A távvezeték létrehozza az első államközi kapcsolatot a magyar átviteli hálózattal, növeli a szlovén villamosenergia-rendszer, az átviteli hálózat és az import átviteli kapacitás megbízhatóságát, és előre nem látható események vagy működési problémák esetén javítja az ellátás megbízhatóságát – írták.

Orbán Viktor: felértékelődik Közép-Európa

Közép-Európa felértékelődik, felszálló ágban van, erősödik, a jelentősége nő, és az egész Európai Unió növekedési centruma keleti irányba tolódik, Közép-Európába – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az ünnepségen.

Kifejtette: arról olvasott 2010-es évek elején írt könyveket, hogy milyen lesz a 2010 és 2020 közötti évtized. Azért olvasta ezeket, hogy megértse, „az emberi elme előrejelző képességének hol vannak a határai”. Ezekben a könyvekben nem szerepelt a Donald Trump-féle amerikai fordulat, a Brexit, a migrációs válság és a járvány sem. Mindez jól mutatja, hogy „csínján kell bánnunk, ha történelmi távlatban akarjuk valaminek a jelentőségét megjósolni” – mondta.

Mindazonáltal amit most itt csinálnak, be fog kerülni azokba a történelemkönyvekbe, amelyeket majd a 2020-2030 közötti évekről fognak írni. Itt ugyanis nem egyszerűen csak egy energetikai összeköttetésről van szó, hanem „két fontos ország közötti, fontos pillanatban megvalósuló összeköttetésről” – jelentette ki.

Már régen nem a német-francia tengelyről szól csak az EU, Nyugat-Európának a közép-európai országokkal kialakított kapcsolata legalább olyan kulcskérdés, mint a német-francia kapcsolat – mutatott rá.

Úgy látja, az egész közép-európai térség felértékelődik, és ha egy térség felértékelődik, akkor ott a nagy és erős országok befolyást próbálnak szerezni, így a fontos országok és térségek geopolitikai játszmák színterévé is válnak. „Ilyenné lett a mi térségünk is” – tette hozzá.

A kormányfő szerint ma Közép-Európa éppen a felértékelődése miatt geopolitikai játszmáknak is a színtere. Ezt természetesnek kell tekinteni, ez nem egy probléma, hanem egy jó jel, hogy ez a térség fontossá vált – vélekedett. Hangsúlyozta: a geopolitikai játszmáknak Közép-Európában, de talán az egész kontinensen az energiapolitika „kitüntetett terepe és eszköze”.

Kitért rá: amikor most összekötik a két ország villamosvezeték-rendszerét, megindítják az ehhez szükséges beruházást, akkor a geopolitikai játszmákban megerősítik a pozíciójukat. Ha sikerülne megegyeznie Szlovéniának Magyarországgal a gázvezetékrendszerről, annak szintén lenne geopolitikai jelentősége – fűzte hozzá.

Megjegyezte: ha sikerülne a vasúti összeköttetést a két ország között kapacitásában jelentősen megnövelni, annak is lenne geopolitikai jelentősége.

Orbán Viktor elmondta: mindez a két ország önállóságát, szuverenitását, a térség erejét növelheti, és a geopolitikai játszmákkal szemben is védettebbé tudnak válni, jobban érvényesíthetik saját érdekeiket.

Hangoztatta: ami most itt történik, az közös, szlovén és magyar érdek, és egyben közép-európai érdek is.

„Amikor egy nép úgy dönt, hogy összeköti magát egy másik országgal”, ahhoz kell némi bizalom, különösen ha olyan létfontosságú eszközt kötnek össze, mint a villamosenergia-ellátás – mondta.

Emlékeztetett: Magyarországnak speciális történelme van, hosszú ideig inkább bizalmatlanság vette körül, sok energiát kellett arra fordítania, hogy bizalmi viszonyt alakítson ki a szomszédjaival. Ez változó sikerrel jár, vannak országok, amelyekkel a kapcsolatok nagyon jól állnak – vélte.

Úgy látja, Szlovéniával lemaradtak, „a két nép nem nagyon vett tudomást egymásról”, egymást nem zavarva próbálta élni az életét az elmúlt 20-30 évben. De „ez nagy luxus”, mert ha van két nép, amely bizalmi viszonyban is lehetne egymással, összekapcsolhatja az erőforrásait, mind a két nép előrébb jut – fogalmazott.

A miniszterelnök szerint azonban bizalmat építeni nem könnyű, és hosszú évekig kell energiát fektetniük ebbe a munkába, hogy a két nép között meglegyen az a bizalmi alap, hogy ilyen stratégiai beruházásokból újabbakat tudjanak létrehozni – mondta.

Kiemelte: ez az összeköttetés a legnagyobb szlovén-magyar projekt, amely az elmúlt évtizedekben történt, a szlovén-magyar barátság és bizalomépítés zászlóshajója.

A magyar kormány teljes mellszélességgel áll e projekt mögött – jelentette ki. Azt mondta: remélhetőleg ez a beruházás ráébreszti a két országot, hogy sokkal közelebb van egymáshoz, mint gondolni szokták.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ma a gáz Európában Magyarországon a legolcsóbb, és a villamosenergia ára a magánfogyasztóknak a második legolcsóbb. Fontos, hogy az energiarendszer lendületben legyen, rugalmas legyen, összekapcsolt legyen – közölte.

Kitért rá: gyakran konzultál a vírushelyzet alakulásáról szlovén kollégájával, és sokat tanulhatnak egymástól. Még mindig felszálló ágban van a járvány, de védekeznek – mondta. Hozzátette: a számok tekintetében az egyik legjobb európai védekezés a szlovén, és egyelőre Magyarország is a jobban védekező országok közé tartozik.

A kormányfő hangsúlyozta: győzni akkor fognak, ha lesz vakcina, de az nem holnap lesz, és addig a pillanatig el kell vezetni az országokat.

Jobban tudják teljesíteni ezt a kötelességüket, ha együttműködik a két ország a járvány elleni küzdelemben is, Szlovénia eddig is számíthatott Magyarországra, és „mi is számítottunk mindig Szlovéniára” – fogalmazott.

Janša: Tízszer annyi időbe telt a vezeték tervezése, mint amennyibe a megépítése fog

Megkezdődik annak a távvezetéknek az építése, amelynek környezetbe és rendszerbe helyezésére húsz évet kellett várni – mondta Janez Janša szlovén kormányfő az ünnepségen.

A szlovén kormányfő kiemelte: a projekt teljes előkészítése több mint tízszer annyi időbe telt, mint amennyibe az építése fog. A távvezeték a ljubljanai kormány egyik fő prioritása a szlovén energetikai infrastruktúra fejlesztésében – tette hozzá.