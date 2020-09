Orbán Viktor: nem akarunk kijárási korlátozást!

Cikkünket folyamatosan frissítjük.

Most máshogy védekezünk

Készüljünk fel, hogy lesz ez a szám még magasabb is – mondta a miniszterelnök az M1-nek az új fertőzöttek számára utalva. Hozzátette, most másképpen védekezik az ország, emiatt magasabb a fertőzöttek száma, de sikerül alacsonyan tartani a halálesetek számát.

A sikeres védekezéshez haditerv kell

Tavasszal és ősszel is volt haditerve a kormánynak, mondta Orbán Viktor. Arról is beszélt, hogy most már sokkal tapasztaltabbak a járvány kezelésével kapcsolatban. Tavasszal az egészségügyi rendszer kibírta a nyomást, most pedig sikerült felkészíteni a kórházakat a második hullámra.

Nem szabad, hogy a vírus megbénítsa az országot

A nyáron lezajlott Nemzeti Konzultációval kapcsolatban elmondta, sokkal nyugodtabb és magabiztosabb, mert tudja, mivel állunk szembe és azt is, hogy az emberek mit szeretnének, milyen védekezést szeretnének. Ezek alapján az emberek nem akarják, hogy a vírus megbénítsa az országot, az országnak működnie kell, emelte ki.

Aggódnak az emberek, hogy le kell állítani az országot

Orbán Viktor szerint most mindenki aggódik Magyarországon, nehogy leálljon az ország, digitális oktatásra kelljen áttértni. Ezért a kormány most olyan döntéseket hozott, hogy az élet ne álljon meg, működjön az ország, de közben megvédjék az embereket.

Nem akarunk kijárási korlátozást

Fenn kell tartani az ország működőképességét, ehhez viselni kell a maszkot, tartani kell a távolságot, aki beteg, ne menjen emberek közé, sorolta a szabályokat Orbán Viktor. Hozzátette, nem szeretnének kijárási korlátozást bevezetni.

Van néhány szabály, amit be kell tartani

A miniszterelnök kérte az embereket a szabályok betartására, amelyet most már szankcionálni is tudnak. Aki nem visel maszkot, azt is, valamint a boltot is meg tudják bírságolni, végső esetben utóbbit bezárják. Orbán Viktor azt mondta ezek betartatása azért fontos, mert értelmes, védelmi szabályok. Ha nem tartjuk be, bajt hozunk a fejünkre – tette hozzá. Az emberek pedig joggal várják el a rendőrségtől, hogy betartassák a szabályokat.

Egyértelmű, a szülők iskolát szeretnének

A Nemzeti Konzultációból is kiderült, hogy a szülők azt szeretnék, hogy legyen iskola, osztályokat izoláljanak fertőzés esetén, ne egész iskolákat zárjanak be. Tavasszal az volt a fontos, hogy az egészségügyre nehezedő nyomást csökkentsék, ezért kellett bezárni az iskolákat. Ezt az akadályt jól vette Magyarország, sikeresen védekeztek.

Egyelőre sikerül megvédeni az időseket

Egyelőre sikerül megvédeni az időseket, mert nem emelkedik jelentősen a halálozási szám – mondta Orbán Viktor. Hozzátette, a döntéseket a szakemberek meghallgatása után kell meghozni. Minden nap dolgozni kell – emelte ki. A rugalmasság, a cselekvőképesség a legfontosabb. Most a döntések irányát kell kijelölni, amely egyértelmű: Az országnak működnie kell!

Nem szabad megfeledkezni az idősekről

A legnagyobb veszélynek az idősek és krónikus betegségben szenvedők vannak kitéve – mondta a miniszterelnök. Ha szükséges, akkor hoznak szigorúbb intézkedéseket, ezeket kidolgozták már. Példának a bárok esetleges éjszakai bezárását említette, de többről már döntöttek is, így a látogatási tilalom bevezetéséről is. Ezekkel az idősek életét védik. A tavaszi védekezés során több ezer, vagy több tízezer idős ember élelt sikerült megvédeni – tette hozzá.

Minden magyar élet megvédésre képes a magyar egészségügy

Vannak ágyak, mellé orvosok, lélegezetető készülékek, ápolók, eszközök – sorolta. Tavasszal egy nagy teszt alá került a magyar egészségügy és állta a próbát – mondta. Minden magyar élet megvédésre képes a magyar egészségügy – emelte ki.

A legfontosabb a munkahely

Amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, annyi munkahelyet teremt a kormány, emlékeztetett korábbi vállalására Orbán Viktor. A magyar vállalkozások meg fognak erősödni véleménye szerint. A budapesti turizmus, amely nagyrészt külföldiekre épül nagyon rossz helyzetben van. Az eddigi modell nem tartható fenn, mert szerinte még jövőre sem áll helyre a világ turizmusa, emiatt nem építhetnek csak a külföldi turistákra.

Új miniszter a családok védelméért

Családügyekért felelős miniszteri pozíciót hoz létre a kormány október elsejétől, amely a családok védelme miatt fontos.

Kell egy speciális budapesti program

A fővárosnak van több mint 100 milliárd szabad pénzeszköze, eljött az ideje, hogy bevessük – mondta.

Külön szabályok a V4-országokra

Napi kapcsolatban vagyunk a V4-országokkal, egy járványügyi egyeztető irodát is létrehoztunk – mondta. A legjobban ezekről az országokról tudja a kormány, hogy jól vagy rosszul védekezni, ezért érdemes külön szabályokat alkotni ezekre az országokra.

Mindenhol nőni fog a fertőzések száma

Minden országban magas lesz a fertőzések száma, mondta. A jól védekező országokban viszont alacsony lesz a halálozási szám – tette hozzá.