Orbán Viktor: jövő hét elejétől kezdődik a regisztráció alapú oltás – HALLGASSA MEG!

A jövő hét elejétől új szakasz indul, elkezdődik a regisztráció alapú oltás – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban.

„Nem nemzetközi tanácsok alapján döntöttünk”

Orbán Viktor a beszélgetés elején közölte, nem a nemzetközi szervezetek véleménye alapján döntöttek a korlátozások meghosszabbításáról. Meghallgatták a szakembereket. „Persze szabadulnánk ebből a helyzetből mindannyian. Fájó szívvel kellett igazat adnom a járványügyi szakembereknek” – tette hozzá.

Ebben a helyzetben kell higgadtnak maradni

„Nem lett volna szerencsés, ha feladjuk az elmúlt három hónapos erdményeket. Ha túl korán jönnek a feloldások, akkor a semmibe hullanak az elért eredmények” – mondta a kormányfő az Origo tudósítása szerint.

Orbán Viktor közölte, a harag és az indulatok itt másodlagosak.

„A vezetőknek az is a felelőssége, hogy amikor mindenkit elragadnak az indulatai, akkor kell a döntéshozóknak a legnyugodtabbnak maradnia” – jegyezte meg.

A miniszterelnöki interjút itt meghallgathatja:

Nem lesznek letartóztatások

„Sokan mondták, hogy a kijárási tilalom esetén lehetett volna lazítani, de most a vakcina beszerzésen kell dolgozni” – mondta a kormányfő. „Nyugat-Európában számos ország azt választotta, hogy folyamatosan ügyeskednek a szigorítások rendszerén, míg mi november óta ugyanabban a rendszerben élünk” – tette hozzá.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, a végén „le akarják szúrni a vírust”, és akkor felszabadulunk. „Ha nincs törés, zúzás, akkor a hatóságok ne tartóztassanak le senkit, ezt kértem” – mondta a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy egyes vendéglátóhelyek a februári nyitást tervezik a korlátozások ellenére.

Arra kért minden türelmetlen embert, hogy ne tegyék meg a kinyitást, mert a vírust át fogják adni, és emberek fognak belehalni a járványba.

„Az nem megoldás, hogy kimegyünk és megsértjük a szabályokat” – mondta Orbán Viktor.

„150 ezer-1 millió forintos bírságot kockázat az, aki megszegi a szabályokat, míg az éttermeket be fogjuk zárni”

– tette hozzá.

Az érintettek meg fogják kapni a támogatásokat – hangsúlyozta.

Végeznek az oltásokkal a szociális intézményekben

„Minden a vakcinán múlik, és ez a gazdaság kulcskérdése is” – mondta a kormányfő.

1459 új beteg van, és 83 ember halt meg tegnap – jelentette be a kormányfő.

„Az oltás jól halad, a szociális intézményekben lévők beoltása történik, és ezzel a hétvégén végzünk is”

– mondta a kormányfő.

Megkezdődik a regisztráció alapú oltás

„Jövő hét elejéről megkezdődik a regisztráció alapú oltás” – mondta a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, hogy most azokat hívják be, akik korábban regisztráltak. „Ez egy új szakasz, nagy kérdés, hányan regisztráltatják magukat. Továbbra is arra bíztatok mindenkit, hogy oltassa be magát” – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy ő a kínai vakcinában bízik, és azt várja meg.

„Ezt a vírust a kínaiak ismerik a legrégebb óta, emiatt ezt a vakcinát választom”

– mondta Orbán Viktor.

A kormány tagjainak is ki kell várniuk a sorukat

Hiesz György gyöngyösi polgármester jogosulatlan beoltásával kapcsolatban közölte, hogy bármennyire is aggódik valaki a saját és a szerettei életéért, meg kell várnia a sorát. A kormány tagjainak is ki kell várniuk a sorukat, nagyon rossz lett volna, ha a kormány tagjai oltatják be magukat elsőként. Vannak nálunk nehezebb helyzetben lévő magyar emberek is – tette hozzá.

Szerbiára figyelünk

Orbán Viktor szeretné, ha végre a bőség zavarával küzdenének a vakcinák területén, de Brüsszelből sem érkezik olyan tempóban vakcina, mint amire szükség lenne. „Számomra a leginspirálóbb példa Szerbia, akikkel nagyon jó viszonyban vagyunk, és érzelmi tartalma van a kapcsolatoknak. Ott kínai vakcinával is oltanak. Szerbia egy komoly ország, mert jobban meg tudta szervezni az ellátását, mint az unió” – emelte ki Orbán Viktor.

Kipróbálják azokat a vakcinákat, amikkel szemben még kifogások vannak itthon – tette hozzá.

Egy radikálisan más helyzetben találhatjuk magunkat húsvétkor

Orbán Viktor szerint Szerbia esetében nem automatikus gondolat, hogy a Nyugat jó és a Kelet rossz, ezért is nagyobb a bizalmuk a keleti országok iránt. A szerb emberek gondolkodása más.

A kormányfő bejelentette, hogy

ma vagy holnap szerződni tudnak a kínaiakkal a vakcinára.

Ha nem jön kínai vakcina, akkor március elejéig 850 ezer embert tudnak beoltani. ha jön kínai vakcina, akkor ezt meg is lehet kétszerezni. Egy radikálisan más helyzetben találhatjuk magunkat húsvétkor – mondta a kormányfő.

Nem tudjuk, mi zajlik a háttérben

Orbán Viktor közölte, hogy minden erővel a vakcina beszerzésére koncentrálnak, ezt követően lehet a különféle nyitási opciókról beszélni. Brüsszel kapcsán azt mondta, hogy most nem a „gyepálás” ideje van.

„A gazdaság újraindításában jól fog teljesíteni Brüsszel. Nem tudjuk, milyen játszmák zajlanak Brüsszelben. Korábban a vakcina beszerzés nemzeti jogát átadtuk Brüsszelnek, ezt a döntést meghoztuk, mostmár eső után köpönyeg” – tette hozzá. „Ennek tudtával adtuk át a döntés lehetőségét, de a nyugati partnerekkel való tárgyalás lehetőségét átadtuk.

Egyelőre nem a szétosztás rendje a kérdés, hanem az, hogy nincs mit szétosztani” – mondta.

Így segítik a kis települések boltjait

„Nem állhatunk az egyetlen nyugati lábra” – mondta a kormányfő. „Hoztunk számos gazdasági döntést, és hoztunk óriásiakat is. Amikor lesz elég vakcina, akkor újra kell indítani a gazdaságot” – mondta Orbán Viktor. Kiemelte, hogy vannak olyan települések, ahol nincsen bolt, és most döntöttek arról, hogy ezen változtatnak.

1500 milliárd forintos egyetemi fejlesztési program indul

Orbán Viktor elmondta, hogy Brüsszellel a legszorosabb mértékben együttműködnek a zöld gazdaság és a digitalizáció területén, még akkor is, ha a migráció területén nem értenek egyet. Arról is beszélt, hogy kilenc terület között osztották szét a rendelkezésre álló forrásokat. A legfontosabb, hogy

a gazdasági újraindítási akcióterv legnagyobb nyertese a felsőoktatás lesz.

Olyan egyetemi fejlesztések indulnak a következő években, amire nem volt még példa, 1500 milliárd forintot fektetnek majd be.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában