Orbán Viktor: készül Magyarország történetének legnagyobb, a gazdaság élénkítését segítő akcióterve

Az Országgyűlés hétfő délután elfogadta a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt, amely alapján a járványhelyzet végéig a kormány rendeleti úton kormányozhat. A szavazás után Orbán Viktor azonnali kérdésekre válaszolt a Parlamentben.

A kormányfőt elsőként Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője kérdezte, Orbán Viktor válaszában azt mondta a Jobbik frakcióvezetőjének, hogy nem történt semmilyen alkotmánymódosítás Magyarországon – számol be a Magyar Nemzet.

Nincs királyság, de van vészhelyzet. 5 nő és 10 férfi halt meg eddig, az átlagéletkoruk 72 év, és van 447 azonosított fertőzött, 16 közülük súlyosan beteg, van 103 kezelésre nem szoruló, de igazoltan fertőzött ember és van 279 tünetmentes hordozó. Az ellátásukhoz szükséges kórházi kapacitásokat „hadrendbe állítottuk”

– tette hozzá.

Kiemelte:

április 6-án vagy 7-én bemutatják Magyarország történetének legnagyobb, legátfogóbb, a gazdaság növekedését és élénkítését segítő akciótervét

– mondta a miniszterelnök, aki válaszában kiemelte:

„Önök kapnak majd egy esélyt, hogy bocsánatot kérjenek tőlünk!”

Harangozó Tamás, az MSZP képviselője több kérdést tett fel a koronavírus-helyzettel kapcsolatban a miniszterelnöknek.

Orbán Viktor válaszában megismételte, hogy

április 6-án vagy 7-én mutatják majd be Magyarország legnagyobb gazdaságvédelmi akciótervét, és ebből minden ki fog derülni.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a parlament dönti el, mikor van vége a veszélyhelyzetnek. Erről szólt a mai szavazás – tette hozzá. A kormány egy jogot odaadott a parlamenti képviselőknek- mondta a kormányfő.

225 milliárdot költöttünk eddig a koronavírus-járvány elleni védekezésre

– tette hozzá.

Arató Gergely, a DK képviselője is a koronavírus-helyzetről kérdezte a kormányfőt.

Orbán Viktor a teszteléssel kapcsolatban azt mondta, hogy sokfajta teszt létezik, az a laboratóriumi teszt. Ezt itthon hét kijelölt helyen végzik, ahogyan azt a WHO ajánlja. A környező országok mintái nagyjából azt mutatják, mint itthon. Több mint 13 ezer tesztet végeztünk el eddig – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, hogy

itthon minden intézkedést hamarabb hoztak meg, mint a nyugati országokban. Nincs miért szégyenkeznünk

– tette hozzá a kormányfő.

A kormányfő a párbeszédes Tordai Bencének válaszolva is elmondta:

Április 6-án, vagy 7-én Magyarország történetének legnagyobb gazdaságélénkítő tervét mutatják majd be. Összefogottan, és egyben akarunk majd tájékoztatást adni.

A fő kérdés, hogy szabad-e teljesítmény nélkül pénzt adni az embereknek. Ezt a vitát sokszor lefolytattuk már. Az elmúlt 30 évben arra jutottunk, hogy az embereknek legyen munkája és tisztességes bére. A bemutatandó terv azt fogja eredményezni, hogy mindenkinek lesz munkája

– mondta a kormányfő.

Tordai Bence úgy reagált, ha jól érti, azt garantálják, hogy a válság idején teljes foglalkoztatottság lesz. Ez nyilvánvalóan nonszensz – mondta.

Orbán Viktor viszonválaszában kiemelte: a valóság az, hogy 2010-ben 12 százalék volt a munkanélküliség, és

akkor vállalták, hogy 10 év alatt 1 millió munkahelyet fognak létrehozni. Az ellenzék csak nevetett

– idézte fel a miniszterelnök, hozzátéve: a helyzet az, hogy megközelítették, és talán el is érték azt az állapotot, amikor azt lehetett mondani, aki dolgozni akart, annak volt is munkája.

Olyan akciótervet fognak benyújtani, ami a munkán keresztül segíti az embereket jövedelemhez, és munkán keresztül segít nekik megélniük – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor kitért Jávor Benedek (Párbeszéd) EP-képviselő hétfői brüsszeli kijelentésére is, miszerint „ez egy relatíve ártalmatlan járvány (.), ez most egy relatíve egy olcsó figyelmeztetés”. Jussanak egymással konszenzusra, ha kérhetem! – zárta reagálását a miniszterelnök.

Keresztes László Lóránt (LMP) polgármesterek kérését tolmácsolta a kormányfőnek. Kiemelte: az önkormányzatoknak azt jelezték, hogy nem kapták meg a megfelelő forrásokat és az alapvető információhoz sem jutnak hozzájuk arról, hogy egy városban hány beteg van, hány embert ápolnak.

Orbán Viktor miniszterelnök úgy reagált: nem tud jobbat ajánlani, mint a jelenlegi rendszer, még akkor sem, ha lehetnek döccenők. Azért hozták létre a védelmi bizottságokat, hogy legyen egy testület, ahol a helyben, a tájékoztatási, döntési, képviselői felelősséggel tartozó közéleti emberek jelen vannak, ott, ahol a dolgok történnek. Ennél több információt ő sem tud senkinek sem adni, tekintettel arra, hogy az operatív törzs is a védelmi bizottságoktól érkező jelentésekből dolgozik minden reggel.

Keresztes László Lóránt válaszában azt mondta, a megyei jogú városok polgármesterei tagjai a megyei védelmi bizottságoknak, de ilyen minőségben sem kapnak meg alapvető információkat.

Orbán Viktor hangsúlyozta: igyekezni fog, hogy a védelmi bizottságok minél szélesebb körű tájékoztatást tudjanak adni az ottélőknek és a testületben dolgozóknak. Eddig azt gondolta, hogy a polgármesterek mindig többet tudnak, mint az állam képviselői – jegyezte meg a kormányfő.

Lukács László György (Jobbik) a többi között arra kérdezett rá, mikor várható a járvány tetőzése? Szerinte a matematikai modellek szerint az ország lélegeztetőgép-kapacitása áprilist végén telítődik. Arra is választ várt: mi okozta az eszközellátás akadozását, de arra is, számolni kell-e egészségügyi dolgozók elhalálozásával? Azt is kérte, hogy nyilvános helyen csak maszkban lehessen tartózkodni.

Orbán Viktor miniszterelnök úgy felelt: nem tud megnyugtató választ adni a járvány idősíkjáról. Mint mondta, három munkacsoport készít erről előrejelzéseket számára, amelyek adatai még sosem egyeztek, így óriási a bizonytalanság ennek megítélésében.

Hangsúlyosan szólt a terjedés lassításának szükségességéről, hogy a legsúlyosabb helyzetben minél kisebb legyen a nyomás az egészségügyi ellátórendszeren.

Orvosok megbetegedésével számolni kell – mondta. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a 65 év felettieket nem engedik a fertőzöttek közelébe. A megbetegedők helyére alapvetően a rezidenseket állítják, akiknek a képzése megkezdődött. Ez egy katonai akcióterv szerint zajlik – jelentette ki.

A maszkhordásról szólva közölte:

azt nem rendelheti el azt kötelező jelleggel, mivel jelenleg nem garantálható, hogy lesz-e elegendő maszk a patikákban, ugyanis minden rendelkezésre álló eszközt a kórházak számára halmoznak fel. Így csak kérni tudja az emberektől, hogy viseljenek maszkot.

A független Dúró Dóra arra mutatott rá, hogy az idősek a kialakult helyzetben hónapokra elszakadnak gyerekeiktől, unokáiktól. Szerinte ezért legalább a telefonálást ingyenessé kellene tenni számukra, ehhez a távközlési vállalatokat be kellene vonni a védekezés költségeibe.

Orbán Viktor válaszában

szót emelt az ellen az idősellenes hangulatkeltés ellen, amely elsősorban az online térben alakult ki. „Ezt nem szabad megengedni”

– szögezte le.

A telefonálásról szólva emlékeztetett, hogy 2010-en, a kormányra kerülésükkor már egyetlen telekommunikációs szolgáltató sem volt magyar tulajdonban, így azokat nem tudja ingyenes szolgáltatásra kötelezni.

„Dolgozunk azon, hogy létrejöjjön egy olyan helyzet, amikor a telefonálás az időseknek, de másoknak is a lehető legkevesebb terhet jelentse” – tette hozzá.

Emlékeztetett arra is, hogy a kormány az első országmentő akciójába mind a bankokat, mind a multinacionális társaságokat bevonta. Szólt a bankokat érintő hiteltörlesztési moratóriumról, majd hozzátette: „ami a multikat illeti, bízzon bennem és várja április 7-ét”.