Azért van szükség a népszavazásra, mert Brüsszel megtámadta Magyarországot – HALLGASSA MEG!

A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút.

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, hogy a népszavazásra azért van szükség, mert Brüsszel megtámadta Magyarországot.

„Ötvennégy oldalon keresztül azt követelik, hogy változtassuk meg a gyermekvédelmi törvényt.

Mind a család, mind a gyermekjog az unió alapokmánya szerint nemzeti hatáskör – fogalmazott. – Ha Brüsszel nem támadna meg minket, akkor nem lenne népszavazás” – tette hozzá.

„Szükségünk van minden magyar ember támogatására, hogy ezt a csatát megnyerjük

– mondta Orbán Viktor. – Ugyanígy volt ez a kötelező kvóták esetében, de a kormány akkor sem tudott volna ellenállni” – tette hozzá. Hangsúlyozta:

akkor egész Európát a magyar népszavazók védték meg a kötelező kvótáktól.

A beszélgetést itt meghallgathatja:

„Brüsszel szeretné, ha beengednénk az LMBTQ-propagandistákat az iskolákba – derül ki az uniós levélből. – A bizottság szerint az iskolában vannak olyan jogok, amik megelőzik a szülői jogokat. Az európai szabadságeszmény kiteljesedését várják ettől – mondta a kormányfő. – A gyerek nem a felnőtt szabadság kérdésébe tartozik. Ez nem szabadság, hanem gyermekvédelmi kérdés” – tette hozzá.

Orbán Viktor kifejtette, hogy Brüsszel szeretné, ha a nemváltoztató műtéteket népszerűsítenék az iskolában.

„Ki akarják venni a gyermekek nevelését a kezünkből”

– szögezte le a kormányfő.

Hozzátette: nem érdekli, mi folyik Németországban. Tudomásul veszi, hogyan mennek ott a dolgok, de ki kell állni azért, hogy a magyar gyermekek nevelése a magyarokra tartozik.

„A liberálisok a szabadság ellenségeivé váltak”

„Brüsszelben azt gondolják, hogy a világtörténelem ugyanabba az irányba halad, ez nagyban hasonlít a kommunizmushoz – mondta a kormányfő. – A liberálisok a szabadság ellenségeivé váltak – tette hozzá. – Azt kell tudomásul venni, hogy a világban nemzetek és népek vannak. Mi egy európai nép vagyunk, és elvárjuk a tiszteletet. Az, hogy pénzügyileg zsaroljanak minket, teljesen elfogadhatatlan” – mondta a kormányfő.

Indulnak a helyreállítási alap programjai

A helyreállítási alapról azt mondta a kormányfő, hogy az egész mostani folyamat az alap értelmét kérdőjelezi meg. „Csak késleltetni tudják, de azt nem tehetik meg, hogy nem fizetik ki” – mondta a kormányfő. Hozzátette: az idő fontossága miatt azonban mindenképpen elindítják a programokat.

Megjegyezte:

elhúzódó ideológiai háborúra kell számítani.

Orbán Viktor szerint a világok harca zajlik. A kormányfő kifejtette, hogy a magyar emberek lenézése azt állítani, hogy a kormány valamilyen témáról terelni akarja a figyelmet. Bízik benne, hogy januárban, februárban meglehet a referendum.

A kormányfő kifejtette, hogy aki nem megy el, az rábízza a döntést másra. Most nem a népszavazás érvényessége a fő kérdés, hanem meg akarjuk védeni a törvényt. Ugyanígy volt a kvótareferendum esetében is. Most nem egy törvény megalkotását kell kikényszeríteni a parlamenttől – tette hozzá.

Pintér Sándor mindent elmondott

Orbán Viktor közölte, hogy a Pegasus-üggyel kapcsolatban a belügyminiszter mindent elmondott.

Az oltások a súlyos megbetegedésekkel szemben megvédenek

A kormányfő szólt arról is, hogy akik túl vannak mindkét oltáson, azok a népesség 55 százalékát teszik ki. Európa legbiztonságosabb országa vagyunk, miközben a járvány negyedik hulláma elindult Nyugat-Európában. Ezért a járványt be fogják hurcolni Magyarországra.

Az oltások a súlyos megbetegedésekkel szemben megvédenek – tette hozzá.

Így folytatódik az oltási program

Orbán Viktor elmondta, hogy az Operatív Törzs jól döntött, hogy augusztus 1-től lehet harmadik oltást kérni. „Ebben Európában mi vagyunk az elsők. Most is az idősek vannak a legnagyobb veszélyben, ezért felkeressük azt a 15 százalékot, aki nem oltatta be magát. A 12 év feletti gyermekeknél általános oltást indítunk a tanév kezdése előtt” – mondta.

Kiemelte: vonakodott, hogy kötelező oltás legyen az egészségügyben, de végül meggyőzték őt a tények.

„Egyelőre nem lesznek korlátozások, de nem szabad ilyen időkben túlzottan magabiztos kijelentéseket tenni” – válaszolta a kérdésre, hogy elképzelhetőek-e a negyedik hullám kapcsán korlátozások.

Hajrá, magyarok!

A tokiói olimpia kapcsán azt mondta, hogy hajnalban mindig fel fog kelni, de nem utazik el. Úgy fogalmazott, egy olimpia nézők nélkül nem olyan, mint máskor. Ha Magyarország rendezné ezt az olimpiát, akkor lehetnének nézők – tette hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió stúdiójában