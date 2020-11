Orbán Viktor: a védekezés mellett a gazdaságnak is működnie kell

A legfontosabb, hogy a szabálykövetők meg tudják győzni azokat, akik kevésbé követik őket – mondta a miniszterelnök.

Cikkünk frissül

A masszív többség szerint az országnak a védekezés közben is működnie kell – mondta Orbán Viktor a TV2 Tények című hírműsorában. A legtöbb embert elvonná a munkától, ha bezárnák az általános iskolákat és az óvodákat – tette hozzá a kormányfő. A jövőben adókat akarunk csökkenteni, és a cél, hogy ne kelljen embereket elbocsátani. A munkaalapú gazdaságból nem engedünk – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Szakértők, tudósok azt mondták, hogy az intézkedések nélkül az orvosi ellátás a megfelelő szinten egy idő után nem lenne megteremthető – mondta Orbán Viktor. A TV2-nek kijelentette, ha minden a korábbiak szerint ment volna tovább, akkor 50 százalék lett volna az esélye a működőképesség fenntartásának, míg most 99,9 százalék. A miniszterelnök elmondta, hogy most meg lehet tenni az élet védelme érdekében az intézkedéseket, mert megvan a lélektani tényező.

Szólt arról is, hogy az osztrák példát vették figyelembe az intézkedésekhez. Az egészségügyi ellátórendszer hősies állapotban van – tette hozzá.

Emberfelletti munkát végez mindenki, de az erejük véges, ezért kellett most meghozni ezeket az intézkedéseket.

Bírni fogják a terhelést, állni fogják a sarat. Orbán Viktor szerint az idősek a legveszélyeztetettebbek, rájuk különösen figyelni kell.

Kijelentette, hogy egyre több olyan gyógyszer van Magyarországon, amivel a kórházakban és otthon is sikeresen lehet gyógyítani. Folyamatosan érkezik majd az utánpótlás ezekből a szerekből – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök úgy látja, Magyarországon az orvosok egy bajba jutott emberen akarnak segíteni, és ez a mai napig megvan, és hűek az esküjükhöz.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy közvéleményben különféle álláspontok léteznek az intézkedésekkel kapcsolatban.

A kormányfő szerint egy embert próbáló, és szomorú pillanatban vagyunk. A legfontosabb, hogy a szabálykövetők meg tudják győzni azokat, akik kevésbé követik őket – mondta Orbán Viktor. A magyar értelmes fajta, bizakodó vagyok –

tette hozzá.

A rendőrségnek emberségesnek kell lennie, de nem szabad puhának lennie, mivel a szabályokat be kell tartatni – mondta a kormányfő. Orbán Viktor szólt arról is, hogy a katonaság is segíteni fogja a járőrözést, vegyesen fognak menni.

Orbán Viktor a vakcináról azt mondta, hogy olyan vakcina, ami az előírt négy akadályon átjutott volna, olyan nincs. Olyan már van, ami három próbát már kiállt – tette hozzá. Az Európai Unióban előállított vakcinák januárban megtehetik a negyedik lépést, hasonlóan az oroszokhoz és a kínaiakhoz – vélte a kormányfő.

December végén, januárban csak kisebb mennyiségű vakcina fog rendelkezésre állni. Az EU-ban több százmillió vakcinára lesz szükség, de az csak április környékén lesz.

Orbán Viktor elmondta, a szigorítások hatásait két héten belül lehet majd érzékelni. A kormányfő az osztrák és a német kancellárral is egyeztetett, és tőlük is ezt az információt kapta.

Ma csak reményt tudok mondani a karácsonnyal kapcsolatban, és remélem szabadabban lehet megünnepelni majd – mondta a kormányfő.

A kormányfő szerint a most következő hónapban csak a túlélést tudják biztosítani a vállalkozásoknak. A jövőben adókat akarunk csökkenteni, és a cél, hogy ne kelljen nekik embereket elbocsátani. A munkaalapú gazdaságból nem engedünk – zárta szavait.