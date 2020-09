Orbán Viktor: haditervre van szükség (videó)

A miniszterelnök a péntek reggeli rádiós interjú előtt tett közzé egy videót közösségi oldalán.

Orbán Viktor erről beszélt a videóban: Lezárult a nemzeti konzultáció. Több mint egymillió nyolcszázezer ember válaszolt. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki vette a fáradtságot és részt vett ebben a közös akcióban – mondta a miniszterelnök az MTVA épületéhez érve, a miniszterelnöki interjú előtt. Ez fontos volt, hiszen a járvány második hulláma egész Európában, így Magyarországon is visszatért. Ilyenkor haditervre van szükség. Ezt a haditervet elkészítettük, és ennek a pillére, amin áll, az maga a nemzeti konzultáció. A kormány már meg is tárgyalta ezt a jelentést. Ha egy mondatban kell összegeznem a nemzeti konzultációs véleményeket, akkor azt mondhatom, hogy Magyarországnak működnie kell, nem hagyhatjuk, hogy a vírus ismét megbénítsa Magyarországot. Vagyis a védekezés célja, hogy megőrizzük Magyarország működőképességét. Persze az egészségügynek közben intézkedéseket kell hoznia, hogy az időseket, szüleinket és nagyszüleinket ne érje baj és az ő életüket meg tudjuk menteni. Ez a védekezés most másmilyen lesz.

Orbán Viktor elmondta, hogy az interjú után Lengyelországba utazik egy járványügyi egyeztetésre a v4-es miniszterelnökkel. Szombaton délelőtt először az Operatív törzs ülésén, majd a gazdasági kabinet ülésén vesz részt. Ezek után a nap folyamán jelentkezik majd a miniszterelnök bejelentésekkel.