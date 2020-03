Orbán Viktor: eddig jól vizsgázott az ország a vírus elleni harcban (hallgassa meg!)

A koronavírus-helyzet aktuális állásáról adott tájékoztatást Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában pénteken reggel.

A rendkívüli jogrend Magyarországon mást jelent, mint a többi európai országban. Olyan intézkedéseket lehet hozni, amelyeket a veszélyhelyzet súlyossága indokol – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban a Magyar Nemzet beszámolója szerint. Békebeli demokrácia és a háborús helyzet közötti állapotban vagyunk. Európában azt láttam, hogy nem megállítható a járvány terjedése, ezért javasoltam a kormánynak a veszélyhelyzet bevezetést. Két hétre hirdetheti meg a kormány, utána a parlament jóváhagyásával lehet hosszabbítani.

A miniszterelnök elmondta, hogy a Kínából kiindult fertőzéssel kapcsolatban egy ideig lehetett reménykedni, hogy Európát talán elkerüli a járvány, de mióta Olaszországban megjelent a koronavírus, a védekezés az elsődleges szempont. – Rossz kommunikációnak tartom, hogy elterjedt, hogy Kínában véget ért a járvány, mert ez nem igaz, annyi történt, hogy a megbetegedések száma alacsonyabb lett, mint a gyógyultaké. A járvány után a visszatérés a megszokott, normális állapothoz hosszú ideig fog tartani – mondta Orbán Viktor.

Hozzátette: sajnos nagyon keveset tudunk a koronavírusról, amivel szemben egyelőre nincs ellenszer. Ezért is van mindenki tele aggodalommal és félelemmel, hiszen egy ismeretlen ellenséggel állunk szemben. De azt látjuk, hogy a járvány felfutási szakasza Kínában öt-hat hónapig tartott, és csak most kezdődött csillapodni a megbetegedések száma. Tehát, Európában is ezzel számolhatunk, jó pár hónapig eltarthat, mire visszajutunk a normális kerékvágásba. Ez alatt az idő alatt, a járvány elleni védekezés érdekében, rendkívüli intézkedéseket kell hoznunk.

– Sajnos, sok országban már halálesetek is vannak, mi szeretnénk ebből kimaradni, de garancia nincs arra, hogy nem történik meg. Óriási lelki erőre van szükségünk, hogy ne adjuk meg magunkat a kórnak. És mivel nincs ellene gyógyszer csak egyet tudunk tenni, minden erőnkkel próbáljuk megakadályozni a terjedését. Ennek eszközei a határellenőrzés bevezetése, az utazási korlátozások, valamint a vesztegzár – ha valaki ezeket megszegi, rendőri erővel kényszerítjük a rendkívüli szabályok betartására – mondta a kormányfő, majd köszönetet mondott az ápolónőknek, az orvosoknak, a járványügyi szakembereknek, akik hetek óta megfeszített erővel dolgoznak a járvány megfékezése érdekében.

– Ha bezárnánk az iskolákat, az a tanév végét jelentené, de a mostani tudásunk szerint a gyerekek kevésbé veszélyeztetettek, mint az idősebbek. Minden ember elsősorban a szüleiért és a gyermekeiért aggódik, de amíg lehet, nem szeretnénk bezárni az iskolákat – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte: beszélhetünk pénzről, gazdaságról, de most az emberi élet védelme a legfontosabb, azért küzdünk, hogy minél kevesebben fertőződjenek meg, minél kevesebben haljanak meg a vírustól.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában egy korábbi alkalommal