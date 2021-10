Orbán Viktor Jakabnak: vigyázzon a kommunistákkal, mert az ön által felvett CSOK-ot is megszüntetnék

A miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben azonnali képviselői kérdésekre válaszolt. A kormányfő válaszairól az alábbiakban összefoglalót olvashatnak.

– A Jobbik alapító nyilatkozatában az van, hogy a kommunista utódpárt ellen jött létre, most mégis szövetségre léptek velük – emlékeztette Orbán Viktor Jakab Pétert, a Jobbik elnökét a parlamentben az Origo összefoglalója szerint. A kormányfő az azonnali kérdések órájában arról is beszélt, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a paksi bővítés határidejét tartsák, mert sikeres klímapolitikát csak atomerőművekkel lehet biztosítani.

Orbán Viktor kormányfő Jakab Péternek (Jobbik) azt válaszolta, hogy két perc nem elég a ténybeli tévedései kiigazítására. –Az első, hogy az unióban nem ajándék a ránk váró pénz, hanem hitel. A második pedig a posta bélyegével függ össze.Béremelést akarunk adni a posta dolgozóinak, de az unió ezt tiltja, ezért jogcímet keresünk, hogy pénzt adjunk a postának – tette hozzá. „Ön arról beszél, hogy ne emeljük fel a postások bérét” – mondta.

– Előfordulnak tévedések, ha valaki most lépi át a felnőttkor határát, ezért elolvastam a Jobbik alapító nyilatkozatát – mondta. Orbán Viktor felidézte, hogy a Jobbik alapító nyilatkozatában az szerepel, hogy a Jobbik elsődleges feladata a kommunista utódpárt és a liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból.

„Gratulálok a 18. születésnapjuk alkalmából, mert mostanra csatlakoztak a kommunista utódpártok és a liberálisok szövetségéhez”

– mondta a kormányfő.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy vannak olyan természetű problémák, amiken nem tudunk segíteni.

– Amikor a kommunisták voltak kormányon, akkor az átlagbér is kevesebb volt, mint amennyi most lesz a minimálbér. Nincsen cirkusz bohóc nélkül, és Ön készséggel vállalta ezt a szerepet, de a közönség még a baloldali előválasztáson is leszavazta ezt a produkciót – emlékeztetett a miniszterelnök. Ön korábban azt mondta, hogy semmi jót nem tettünk, miközben felvette a CSOK-ot, tehát akkor mégis tettünk valamit.

Még idejében szólok, hogy vigyázzon a kommunistákkal, mert az Ön által felvett CSOK-ot is megszüntetik majd

– mondta Jakab Péternek a kormányfő.

Orbán Viktor: Ez nem zavarta?

Orbán Viktor Harangozó Tamásnak (MSZP) azt válaszolta, hogy a választási eredmény eldöntését bízzuk a választókra.

– Eddig mindig, és ezután is a hatályos törvények szerint fogunk eljárni a kinevezéseket illetően, de nem kérheti tőlem, hogy szocialistákat nevezzek ki.

A kormányfő arról is beszélt, hogy mindig veszélyes dolog, ha politikusok a matematika területére kalandoznak, mert különféle választási szisztémák mellett háromszor kaptunk kétharmadot. – Az nem zavarta, hogy Horn Gyula 32,5 százalékos támogatottság mellett kapott abszolút többséget?

Komoly küzdelem a határidőkért

Orbán Viktor Keresztes László Lórántnak (LMP) azt válaszolta, hogy szívesen vitatkozik atomenergetikai kérdésekben, de ezt inkább Süli miniszterrel kellene. Süli János a politikai felelőse az egész paksi bővítési kérdésnek. Semmilyen hatóság semmit sem utasított el.

Magyarország egy szuverén ország keletre és nyugatra is. Atomenergia nélkül nincsen klímavédelem, ha nem fogadjuk el az atomenergiát, akkor nem lesz klímavédelem – mondta a miniszterelnök.

A kormányfő közölte, hogy Brüsszelben komoly csatát vívunk, és több nyugati ország is velünk van, így a franciák is. Szabad-e a klímavédelem révén uniós pénzből atomerőművet építeni? – erről is szól a brüsszeli vita Orbán szerint.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az elképzelt és tervezett határidők betartásáért komoly küzdelmet kell folytatni Paks2 kapcsán. Süli János azon dolgozik, hogy a határidők rendben legyenek.

Egyelőre nem foglalkozik a kormány a blokkok üzemidejének a meghosszabbításával, csak új blokkok építésével – tette hozzá. A kormányfő közölte, hogy Pakson kívül nem akarnak atomerőművet építeni, ráadásul Pakson nem akarnak két különböző technológiát működtetni egy helyen, mert abból csak baj lesz.

Semmilyen törvénytelenség nem történt

Orbán Viktor Tordai Bencének (Párbeszéd) azt válaszolta, hogy a legfontosabb, hogy a belügyminiszter részt vett a parlament nemzetbiztonsági ülésén a Pegasus-ügy kapcsán. 2010 óta semmilyen jogszabályt nem sértettek meg a magyar hatóságok, és nem folytattak jogtalan tevékenységet, minden törvényesen történt. Nem foglalkozási ágak szerint járnak el a magyar titkosszolgálatok – tette hozzá.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy kellő tisztelettel figyeljük, hogy háromhetente újabb és újabb jelöltért lelkesednek, ez is a Gyurcsány-show része.

Ön olyanokkal van szövetségben, akik 2010 előtt törvénytelen megfigyeléseket végeztek, és beengedték az oroszokat a magyar titkosszolgálat műhelyeibe – tette hozzá.

Befagyaszthatják a benzinárakat?

Orbán Viktor Dudás Róbertnek (Jobbik) azt mondta a benzinárról, hogy egy olyan árképzési rendszer van itthon, hogy egy magasabb ár esetén csökken a jövedéki adó. Az adómértéknek a csökkenése nem vezet tartós benzinárcsökkenéshez – tette hozzá. Az árbefagyasztást sok helyen is csak időlegesen lépik meg, de nem zárjuk ki ezt a lehetőséget – hangsúlyozta a kormányfő.

Előállhat olyan helyzet, hogy a befagyasztás irányába lépjünk

– mondta a kormányfő.

Az igazi nagy baj nem az üzemanyagárak megemelkedése, hanem a rezsiárak megemelkedése lenne. Arra kérte a képviselőt, hogy támogassa azt a kormányzati politikát, hogy ne zárják be a Mátrai Erőművet uniós javaslatra.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ha az árbefagyasztást túl korán lépjük meg, majd pedig egy hónap után az árbefagyasztással fel kell hagyni, akkor nagyon jelentős áremelkedés jöhet, és akkor lehet, hogy azt nem lehet már elviselni. Minden ellenzéki javaslatra nyitottak vagyunk, értelmesen kell erről beszélni – mondta a kormányfő.