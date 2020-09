Orbán Viktor: az emberek azt akarják, hogy az ország működjön

Nem engedhetjük meg, hogy a vírus megbénítsa az országot – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel.

„A vírus első és a második hulláma számos ponton különbözik, a védekezésünk is különbözni fog. De a közös pont, hogy a vírus elsősorban az időseket fenyegeti. Az idősotthonok most is veszélyeztetett helynek számítanak” – mondta a kormányfő a Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában kialakult helyzet kapcsán.

Orbán Viktor a beszélgetés elején arról beszélt, hogy a vírus első hulláma és a második hulláma számos ponton különbözik, és a védekezés is különbözik. A vírus azonban továbbra is az idősekre a legveszélyeztetettebb. „Kellő komolyságot kérek a főpolgármestertől a politikai célú levélírások helyett” – mondta a kormányfő.

Kifejtette, hogy az első hullám idején egy hét alatt kellett nagyon fontos lépéseket meghozni, és az ország nagyon jól vizsgázott.

„Az első hullámnál erős fegyelmezettség volt. A második hullám esetében fontos volt, hogy tudjuk, hogy az emberek mit fogadnak el. A nemzeti konzultáció révén lehetett a közmegegyezést megteremteni. Az emberek azt akarják, hogy Magyarország működjön” – mondta a kormányfő.

