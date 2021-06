Orbán Viktor: nemzeti konzultáció indul a gazdaság újraindításáról (videó)

A járvány harmadik hullámát legyűrtük – mondta a miniszterelnök a rendhagyó sajtótájékoztatón.

Orbán Viktor: a védekezés új szakaszba lépett

Orbán Viktor miniszterelnök a Kormányinfó elején azt mondta, hogy tegnap a gazdaság újraindításáról tett néhány bejelentést. A védekezés új szakaszba lépett – írja az Origó.

Orbán Viktor: a járvány harmadik hullámát legyűrtük

Orbán Viktor elmondta, hogy a tegnapi kormányülésen ismertették a járványügyi adatokat. A járvány harmadik hullámát legyűrtük, mert alacsony a tesztek között a pozitívak aránya. A kormányfő elmondta, hogy az oltásokat tekintve nagyon jól állunk. Az első oltást tekintve a második, a második oltást tekintve az első helyen állunk az unióban.

Magyarország az egyetlen olyan hely, ahol több vakcina áll rendelkezésre, mint ahányan oltásra jelentkeztek.

Még 17 millió adag vakcinát várnak

Orbán Viktor szólt arról is, hogy az egyéni felelősség kérdésre az oltás ügye, akik nem oltatták be magukat, azok veszélyben vannak. Kérte őket, hogy oltassák be magukat – tette hozzá.

A vakcinatartalékokat illetően elmondta, hogy nyugati vakcinából még 17 millió adag érkezik. Mindenkit képesek vagyunk akár negyedjére is beoltani

– tette hozzá.

A kormány engedélyezte a 12-15 évesek oltását is

A kormány engedélyezte a 12-15 évesek oltását is – jelentette be a kormányfő. Van 137 ezer olyan honfitársunk aki nem vette fel az oltást. Aki nem veszi fel az oltást, azt törölni fogják a védettségi igazolvánnyal rendelkezők köréből – tette hozzá. A jövő héttől áttérünk a készenléti oltási rendre – mondta a kormányfő. Köszönetet mondott mindenkinek aki segített az oltásokban.

Jelentős előnyünk van

1-1,5 hónapos előnnyel sikerült nyitni – mondta Orbán Viktor. A dolgozó emberek 4,5 millió felett van, de 50 ezerrel kevesebb, mint 2019 hasonló időszakában. Lehetőség lesz arra, hogy kétszer annyi munkahely jöjjön létre, mint amennyi megszűnt – tette hozzá.

A járvány és a népvándorlás kora

Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy a gazdaság újraindítását tekintve a kormány azt állapította meg, hogy 15 év alatt három súlyos válság volt Magyarországon: A 2008-as válság, a migrációs válság, és a mostani koronavírus-járvány. A kormány nem azt a gazdaságot képzeli el, mint a korábbi gazdaság volt, hanem le akarja vonni a tanulságokat – mondta a kormányfő.

Egy olyan évtizedre készülünk, ami a járványok és a népvándorlások időszakát hozta.

Itt az új nemzeti konzultáció

Nemzeti konzultációt indít a kormány a következő időszakban – mondta Orbán Viktor. Egyetértési pontokat kell létrehozni. A gazdasági újraindításról, a gazdaság megerősítéséről és a stabil gazdaságról konzultáció indul. Fontos, hogy egyetértés legyen a minimálbér tekintetében – tette hozzá.

Jelentős adókedvezményekre lesz szükség, hogy jelentősen nőjön a minimálbér.

Itt vannak a konzultáció újabb témái

Az adóvisszaadásról azt mondta a kormányfő, hogy az átlagbér adószintjéig visszaadják-e az szja-t a családosoknak – erről szól az újabb kérdés. A moratórium ügyéről is megtörténik a konzultáció. A klímaadóról is lesz nemzeti konzultáció. Az uniós elvek hamarosan megjelennek, és azt tartalmazzák, hogy a klímacélok elérésében, ki viselje a terheket – mondta a kormányfő. A gépjárművek és a lakások után is adót akarnak kivetni Brüsszelből, és így egy újabb rezsivita a kérdés.

A konzultációban szerepelni fog kötelező kvóta is, mert a déli országokban egyre rosszabb a helyzet.

Tíz napos fizetett szabadságot kapnak a védekezésben résztvevők

Két évig fel kellene függeszteni a migrációt az EU-ban, amíg a járványt nem sikerül lezárni. A nemzeti konzultáció formája hasonló lesz a korábbiakhoz, lesz postai és lesz internetes is – ismertette a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, tzí napos rendkívüli szabadságot kapnak azok, akik részt vettek a koronavírus-járvány elleni védekezésben.