Orbán Viktor a tisztavatáson (videó)

A miniszterelnök egy videót osztott meg a Facebook-oldalán az augusztus 20-i tisztavatásról.

Orbán Viktor a bejegyzéshez azt írta: Tisztavatás 2020. Önök mától egy régi magyar életigazság letéteményesei, mely így hangzik: az élet kötelesség // Officers’ inauguration 2020. As of today you are the custodians of an old Hungarian truth: life is a duty.

Borítókép: Az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából tartott díszünnepség és tisztavatás résztvevői az Országház előtt, a Kossuth Lajos téren 2020. augusztus 20-án.