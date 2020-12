Orbán Viktor: a nyerő lapok a mi kezünkben vannak (videó)

A miniszterelnök késő este, a Facebookra feltöltött videójában elmondta, folyamatosan zajlanak a háttérbeszélgetések.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A nyerő lapok a mi kezünkben vannak. Reméljük, holnap szép napunk lesz // The winning cards are in our hands. We hope to have a fine day tomorrow