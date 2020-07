Orbán Viktor: nem háborút, de fontos csatát nyertünk

Az uniós csúccsal és a koronavírussal kapcsolatos legújabb lépésekről beszél a miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában.

Cikkünket frissítjük!

Orbán Viktor miniszterelnök a beszélgetés elején arról beszélt, hogy egy fontos pillanat volt az uniós csúcs Magyarország történetében. Egy olyasmivel próbálkoztunk, amivel korábban nem – tette hozzá.

Nagyon nehéz volt nyugvópontra jutni

Van olyan tagállam, amelynek az államadóssága a GDP 150-160 százalékára fog rúgni – mondta a kormányfő. Magyarországon 83 százalékos volt ez az arány 2010-ben, és az is egy nagyon rossz helyzet volt. Baj van több uniós országban, ezért nemcsak a hétéves költségvetést tervezték meg, hanem egy gazdasági talpra állító csomagot is létre kellet hozni. Orbán szerint ez egy nagyon nehéz helyzet volt, és rengeteg érdek volt, és nagyon nehéz megtalálni a nyugvópontot. Nem véletlenül a pápaválasztáson is érvényesül az alvásmegvonás, így ez volt most is, hogy létrejöjjön a tárgyalás. Fizikailag is jobban bírom ezt, mint mások – tette hozzá.

Orbán Viktor: A magyar és a lengyel erők Brüsszelnél megállították a liberális brigádok támadását

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az EP állásfoglalása értelmezéséhez tudni kell, hogy mi is történt. A magyar és a lengyel erők Brüsszelnél megállították a liberális brigádok támadását – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: Mi szeretjük, ha biztonság és rend van, és nincs terrorizmus

A kormányfő szerint a bevándorláspárti országok azért támadják Magyarországot és Lengyelországot, mert nem engedünk ebben a témában. Ezeknek a támadását sikerült visszaverni, mivel pénzügyi eszközökkel akarták befolyásolni a döntéseinket – tette hozzá. Nem háborút nyertünk, hanem csak egy csatát. Két versengő nézet van Európában: az egyik oldal a multikulturalizmust képviseli, míg a másik oldal szerint a nemzeteket és a kereszténységet kell erősíteni. Mi szeretjük, ha biztonság és rend van, és nincs terrorizmus. Nem akarják, hogy mi a saját ízlésünk szerint rendezzük be az országunkat, ez a vita tárgya, és a küzdelem nem ért véget – mondta Orbán Viktor.

