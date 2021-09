Orbán Viktor: a Gyurcsány-korszak akar visszatérni

Orbán Viktor Esztergomban ez alkalommal sem fogta vissza magát, csatába hívta harcostársait. A Magyar Nemzet információi szerint a miniszterelnök legfontosabb mondanivalója az volt, hogy a Gyurcsány-korszak akar visszatérni, és akinek kétsége van, az nézzen rá a fővárosra: Karácsony a kirakatban, Gyurcsány emberei a kasszában.

Megtartotta évadnyitó kihelyezett frakcióülését a Fidesz–KDNP-frakciószövetség. Ez alkalommal Esztergom ad otthont a találkozónak, amin a szokásoknak megfelelően Orbán Viktor miniszterelnök adott iránymutatást a képviselőknek a következő időszakra. A Magyar Nemzet forrásai szerint a Fidesz elnöke már kampányüzemmódban van, és ugyanezt várja el mindenkitől. Orbán Viktor leszögezte, az ellenfél a régi, ugyanaz, akit 2010-ben egyszer már sikerült legyőzni. Itt nem egy új baloldal készül kormányzásra, hanem a Gyurcsány-korszak akar visszatérni.

Akinek kétsége van, az nézzen rá a fővárosra: Karácsony a kirakatban, Gyurcsány emberei a kasszában – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki arra kérte az embereket, ne hagyják magukat megtéveszteni, egyértelmű, ki a baloldal vezére, minden más, amit látunk, csak cirkusz.

– Ne felejtsétek el – hangsúlyozta a miniszterelnök –, ők vettek el egyhavi fizetést és egyhavi nyugdíjat, ők emelték duplájára, sőt háromszorosára a rezsit, megszüntették az otthonteremtési támogatásokat, eltörölték a családi adókedvezményt, felemelték az adókat.

Gyurcsány Ferenccel azonban még csak bemelegített Orbán Viktor, aki a brüsszeli csatákra is felkészítette képviselőit. Véleménye szerint amit Brüsszel tényleg komolyan gondol és erőltet a bevándorlásról és az LMBTQ-propagandáról, az a fásult Nyugat-Európában már a mindennapok valósága, de innen, Közép-Európából nézve az emberek számára egyszerre groteszk, félelmetes és visszatetsző. Orbán Viktor szerint az utolsó órában vagyunk, és a helyzet veszélyes: veszélyes a gyerekeinkre és az unokáinkra, veszélyes a jövőnkre. Most van az utolsó pillanat, amikor ezt a csapdát még elkerülhetjük, amikor megvédhetjük gyermekeinket. A miniszterelnök mindenkitől azt kérte, legyenek őszinték és egyenesek a magyar emberekkel, mondják el nekik, hogy ez a rengeteg támadás Magyarország ellen azért van, mert a bevándorlás után Magyarország nemet mert mondani az LMBTQ-propagandára is.

Orbán Viktor kitért a járványügyi helyzetre is.

– Az oltás működik, Magyarország működik

– hangsúlyozta a Fidesz elnöke, aki leszögezte, hogy Európában Magyarországon tették először lehetővé a harmadik oltást, és ez a leghatékonyabb fegyver a vírus ellen. Szavait számokkal is alátámasztotta, a beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és közülük is jóval kevesebben szorulnak kórházi kezelésre.