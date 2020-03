Operatív Törzs: mindenki tartsa be a hatóságok utasításait!

A vírus az ország teljes területén jelen van – hangzott el az Operatív Törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Online térbe kerül az Operatív Törzs tájékoztatója – jelentette be Kovács Zoltán – írja az Origo. A nemzetközi sajtó, és a megyei sajtó is jelen lehet a jövőbeli tájékoztatókon – tette hozzá.

A vírus az ország teljes területén jelen van

Mindenki tartsa be a hatóságok utasításait, a vírus az ország minden részében jelen van – mondta Kovács Zoltán.

Nem fognak lezárni külön területeket, városokat

Lakatos Tibor, az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője arról beszélt, hogy felkészültek a tömeges megbetegedés időszakára. Érvényben vannak a korlátozó intézkedések, de

továbbra sem tervezik, hogy kijárási tilalom legyen, és nem tervezik bizonyos területek lezárását sem.

3065 házi karantán van jelenleg, és közel 9 ezer ellenőrzés volt. Kilenc esetben kellett feljelentést tenni a vendéglátóhelyekkel kapcsolatban.

Elképesztő esetek derültek ki

Lakatos Tibor több olyan esetet említett, amikor bizonyos emberek elhagyták a karantént. Ilyen volt, amikor egy nő azért ment el egy bankba, és kérte engedjék előre, mert ő karanténban van.

Ha egyesek viccet csinálnak a jelenlegi helyzetből, azzal a teljes társadalomnak ártanak, és sokak munkáját teszik tönkre.

Így áll az emberek átengedése az országon

Lakatos Tibor közölte, hogy folyamatos az ország ellátása. Folyamatosak az egyeztetések arról, hogy a szomszédos országok állampolgárait befogadják a saját államukba. Mindent megtesz Magyarország, hogy ők átjussanak, de ha bármilyen jel arra utal, hogy nem negedik be őket, akkor mi sem engedjük át őket – mondta Lakatos. Folyamatosan értékelik a kialakult helyzetet.

Súlyos állapotban van hat beteg

Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy sajnos emelkedett a pozitív esetek száma az elmúlt időszakban, sajnos súlyos megbetegedés is van.

Hatan vannak súlyos állapotban

– tette hozzá.

Eddig 73 fertőzést találtak Magyarországon.

A WHO ajánlásait követik a magyar hatóságok

Továbbra is a WHO elvárásainak megfelelően végzik a magyar hatóságok. A gyanús eseteket és a velük szoros kapcsoaltban lévőket is vizsgálják. Magyarországon a kezdetektől ez volt. Csoportos megbetegedések vannak az országban – mondta Müller Cecília.

A vírus terjed tovább az országban, kisebb közösségekben könnyű ezt elkapni

– mondta.

Müller Cecília elmondta, hogy az új eljárásrend szerint a beteg otthonában is lehet mintát venni. Ennek a megszervezése jelenleg is zajlik, így az enyhe tünetekkel rendelkező személyeket nem kell fertőző osztályra vinni – tette hozzá. Mindaddig gyanús valaki, amíg a laboratóriumi vizsgálat nem ad valamilyen eredményt.

A hatósági házi karanténban betegek is lesznek, de akik kórházi kezelésre szorulnak, akkor azokat elszállítják.

Késleltetni kell a tömeges megbetegedések idejét

Müller Cecília elmondta, hogy lesznek olyan emberek, akik pozitívnak számítanak majd, és enyhe tüneteik lesznek, és nem kell intézménybe vonulniuk. Nekik is teljesen el kell különülniük, még a családjuktól is – tette hozzá.

Ennek az eljárásnak a lényege, hogy ne legyenek kontaktusok a jó egészségi állapotban lévő fertőzöttek között, és az egészségesek között.

Ezen emberek esetében az időleges elköltözés is javallott.

Az idősek ne menjenek közösségbe, tömegközlekedésre

– mondta Müller Cecília. Késleltetni kell a tömeges megbetegedések idejét – tette hozzá.

Felelős magtartást kért mindenkitől az országos tisztifőorvos

Ha az állampolgárok nem folytatnak felelős magatartást, úgy nehéz lesz korlátok közé szorítani a vírust.

Illúzió azt hinni, hogy nálunk nem lesznek tömeges megbetgedések – mondta Müller Cecília.

Vizsgálódnak a dél-koreai vívók kapcsán

A Magyarországon járt fertőzött dél-koreai vívók kapcsán a magyar hatóságok vizsgálódnak – mondta Müller Cecília.