Operatív Törzs: ha nem vigyázunk, gócponttá válhat a főváros (élő)

Online sajtótájékoztatót tart az Operatív Törzs, kövesse nálunk élőben!

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja követni:

A laboratóriumban igazolt fertőzöttek száma hazánkban 817 főre nőtt és kilenc újabb halálos áldozat van a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben, mindannyian krónikus alapbetegségben szenvedtek, a 61 év fölötti idős korosztályból kerültek ki – számolt be az országos tisztifőorvos az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján a Magyar Nemzet beszámolója szerint. Müller Cecília azt mondta, annak érdekében, hogy ez a tendencia ne folytatódjon, számos intézkedésre van még szükség. Hozzátette, mindennap van örömteli esemény is, hiszen már 71 főt tartunk számon, akik gyógyultan távozhattak a kórházból.

A betegek száménak növekedésével egyre nagyobb veszélyben van mindenki

– figyelmeztetett a tisztifőorvos.

Budapest helyzetéről Müller Cecília azt mondta: továbbra is egyértelműen ide koncentrálódik a betegség nagy része, Pest megyével együtt több mint 60 százaléka él itt a fertőzötteknek. A vírus az ország egész területén jelen van, de a fővárosban és az agglomerációban fokozott veszélynek vannak kitéve az emberek, ezért továbbra is vegyék komolyan a korlátozó intézkedéseket, hogy a fertőzés láncát elvágjuk – hangsúlyozta.

Ha a tendencia folytatódna, Budapest góccá válhat

– tette hozzá.

A szociális intézményekben élő időseket igyekeznek továbbra is védeni az intézkedésekkel, így a látogatási és kijárási tilalommal, majd a felvételi zárlattal, a tisztifőorvos arra kérte a fenntartókat, érezzék át a felelősségüket. Az intézmények is kaptak eljárási rendek, amelyek alapján ki kell jelölni egy személyt vagy munkacsoportot, akik célzottan felelnek a járványügyi szabályok betartatására és az esetleg már fertőzöttek elkülönítésére. A 24 órás műszak, majd 48 órás pihenőidő az ápolók részére is azt szolgálja, hogy kontrollálják a mozgásukat.