Nyűggé vált az idősebbek vásárlási idősávja

Kezd teherré válni az időseknek fenntartott vásárlási idősáv a boltokban, ahol egyre többen hagyják figyelmen kívül a korlátozást, ami így ellenőrzés híján leginkább a munkavállalókat hozza naponta hátrányos helyzetbe. A szakszervezet szerint érdemes lehet újragondolni, van-e még haszna a korosztály szerinti, korábban sikeresnek bizonyuló elkülönítésnek a kereskedelemben, mivel a tapasztalatok szerint már a 65 év felettiek sem csak délelőttönként járnak beszerzésekre, sok helyen pedig el sem küldik a vevőt az üzletből, ha nem a megfelelő időpontban tér be.

A kijárási korlátozások és a veszélyhelyzet megszűnésével már csak a 65 év felettieknek meghatározott vásárlási idősáv emlékezteti a lakosságot a hetekig tartó, korlátozásokkal teli vírusos időszakra, a 9 és 12 óra között érvényes szűkítés viszont – amikor az időseken kívül senki nem vásárolhat egy üzletben – immár a tapasztalatok szerint kevésbé éri el a hatását, mivel egyre többen teljesen figyelmen kívül hagyják azt.

„Leginkább a dolgozókon csapódik le a visszás helyzet, mivel nem jellemzőek a hatósági ellenőrzések, a kereskedők azonban félnek, hogy szabálytalanság esetén büntetést kapnak, ezért a beosztottaktól várják el, hogy kezeljék a helyzetet. Ez rengeteg feszült szituációt idéz elő, legtöbbször azzal, hogy a vásárló nem érti, miért nem térhet be még mindig szabadon a boltba, akadnak, akik hangot is adnak az elégedetlenségüknek. A munkavállalók nem járhatnak el hivatalos szervként, vagyis nem veszik fel a kesztyűt a nehezebb esetekkel, de nő a feszültség a köreikben, mivel az ilyen helyzetekben rájuk nehezedik a még érvényben lévő idősáv miatti nyomás” – mondta a Magyar Nemzetnek a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.

Bubenkó Csaba vázolta: akad olyan kereskedelmi egység, ahol délelőtt 9 és 12 óra között az ajtóban megállítják, de nem küldik el a rossz időpontban érkező vásárlót, és kiszolgálják úgy, hogy a bejáratig viszik neki a termékeket, és ott veszik el tőle a pénzt.

Másutt rendszeres, hogy délután is betérnek az idősebbek vásárolni, akiket nem küldenek el, legfeljebb figyelmeztetik, hogy zsúfoltabb az eladótér, de már közülük is van, aki azt mondja, támogatná, hogy eltöröljék korlátozást, legfeljebb ott alkalmazzák, ahol a helyi viszonyok azt valóban lehetővé is teszik, és így nem szenvednek hátrányt a napi munkát végző aktívabbak a bevásárlások során.

„Az egyik élelmiszerláncnál azt az utasítást kapták a dolgozók, hogy senkit nem küldhetnek el 9 és 12 óra között, a dolgozók pedig nem tudják, szabályosan járnak-e el, ha az ajtóban szolgálják ki a vásárlókat. Sok helyen maszkot sem viselnek a kereskedők, ahogy a vásárlók sem. Az idősebbek továbbra is különös figyelmet érdemelnek, habár már nem jellemző a tömeg a boltokban, vagyis már nincsenek akkora kockázatnak kitéve, mint a márciusi pánikvásárlások idején, amikor elengedhetetlen volt a speciális védelem. Az érintettek annak is hangot adnak a boltokban, hogy a vásárlás szabadsága is fontos számukra, és a fogyasztókat megosztó idősáv helyett a jövőben hasznos lenne, ha mindenkinek arcmaszkot kellene viselnie, és kötelező kézfertőtlenítést rendelnének el minden kereskedelmi egységben” – mondta a szakszervezet vezetője.

