Novák Katalin: többféle módon támogatjuk a családokat, az abortusz szigorítását nem tervezzük

A kormány többféleképpen is támogatja a családokat – mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter egy hétfő esti Facebook-beszélgetésen, Novák Katalin példaként a babaváró támogatást említette, amelyet az alacsonyabb fizetésű fiatal párok is felvehetnek saját forrás, önerő nélkül is.