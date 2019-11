Nigel Farage: veszélyben a család a brit baloldal miatt

Számos ellensége van a hagyományos családmodellnek – fogalmazott Nigel Farage, a Brexit Párt elnöke, reagálva Jeremy Corbyn munkáspárti vezető tervére, aki meg akarja vonni a házasságkötések után járó adókedvezményeket.

A Breitbartnak adott interjújában Nigel Farage kritizálta a Munkáspárt tervét, ami a kampányukban hirdetett kiadásokat adóemeléssel finanszírozná és megvonná a kedvezményeket a családoktól is – számol be a V4NA hírügynökség.

A jelenlegi rendszerben „házastársi juttatásnak” nevezett kedvezményt is megszüntetné tehát Corbyn pártja, ami az egyik utolsó támogatás a brit rendszerben a családok számára. Ez azért is elkeserítő a családosok számára, hiszen az Egyesült Királyság adórendszere így is szinte „bünteti” a hagyományos, egy kenyérkeresős családokat.

Corbyn ráadásul büszke is tervére, mert véleménye szerint az hogy a házas emberek több adót fizetnek, egy „lépés az egyenlőség felé”, mivel az együtt élő nem házas párok nem kapnak hasonló kedvezményeket.

Farage az ötletet felháborítónak tartja a jelenlegi brit politikai rendszerben, melyben a családok „jelenleg is támadás alatt állnak” és úgy véli, bár valóban más idők járnak mint régen, de „a házasság jelentőségének lealacsonyítása hiba”.

Bár a brit politikában folyamatosan esik a család népszerűsége, mivel a pártok félnek, hogy elidegenítik a nem házas szavazókat, Európában a V4 országok vezetésével mégis lassan, de újraébred a hagyományos család tisztelete. Ennek egy sikeres példája a Magyarországon megvalósuló családvédelmi akcióterv, ami igen népszerűnek bizonyul a friss családosok körében és hatással volt a cseh családtámogatásokra is, amik szintén folyamatosan növekszenek. Ráadásul új pártprogramjában a lengyel Jaroslaw Kaczynsky is a család védelmét helyezte a középpontba, mert ahogy azt Farage is megfogalmazta „Számos ellensége van a hagyományos családmodellnek”.

Borítókép: Nigel Farage, a Brexit Párt alapító vezetője bemutatja a párt választási programját ismertető füzetet Londonban 2019. november 22-én