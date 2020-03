Nem lehet jobboldali véleménye a diákoknak Németországban (videó)

Egy német iskolából kiszivárgott hangfelvételen minősíthetetlen hangnemben beszél kilencedik osztályos diákjaihoz egy tanár. A férfi folyamatosan szidja a gyerekeknek a jobboldalt és azokat, akik egyetértenek a jobboldali értékekkel. Diákjainak pedig nem hagyja, hogy elmondják saját véleményüket, az ugyanis szerinte egy ponton túl már nem számít.

Egy német iskolából kiszivárgott hangfelvétel szerint a diákoknak nem lehet véleménye az órákon – pláne nem jobboldali. A felvételen hallatszó tanár szerint azok a fiatalok, akik jobboldali értékeket képviselnek, egyenesen „[email protected]ákok”, máshogy nem is lehet hívni őket, és felettébb szégyellnivalók – hívta fel az esetre a figyelmet a V4NA hírügynökség.

Mint a videóból kiderül, a tanárnak tulajdonképpen az Alternatíva Németországért (AfD) nevű jobboldali párttal van problémája, amely egyre nagyobb teret nyer magának az országban. Amikor az egyik diák megpróbálja a felnőtt figyelmét felhívni arra, hogy mindenkinek lehet saját véleménye, amely néha bizony különbözik a másokétól, a tanár összefüggéstelen ordibálásba kezd. Az azonban kihallható a mondandójából, hogy a véleménynek ehhez az ügyhöz szerinte semmi köze, mert úgy véli, a szabad véleménynyilvánításnak ugyanis megvannak a határai.

A hangfelvétel a bizonyíték rá, hogy a tanárt nem érdeklik a diákjai és azok véleménye, sőt az egyik felszólaló diákra rá is szól, hogy legközelebb csak akkor nyissa ki a száját, ha kérdezik. Ezek után pedig olyan mélységekbe merészkedik, ami megdöbbentő egy gyerekeket oktató felnőttől. A férfi a felvételen összehasonlítja az AfD-re való szavazást egy lövöldözéses ámokfutással – amiből egyébként több is volt az elmúlt években Németországban. A tanár szerint jelenleg történelmi fordulóponton van az ország, azt kell ugyanis eldönteni, hogy egy „a törvényeket tisztelő nemzet lesznek”, vagy „barna levessé”, azaz nácikká válnak.

A szélsőséges nézetek térhódítása nem csak a németországi iskolákra jellemző, történt már hasonló eset Franciaországban és Svédországban is. Csak néhány nappal ezelőtt érkezett a hír, miszerint egy svéd város iskolájában a tanár minden diákjával azt íratta a füzetbe a „muszlimórán”, hogy „én muszlim vagyok”. Az egyik kislány az eset miatt sírva futott ki az óráról, miközben Istenhez imádkozott. Az édesanyja rendkívül felháborítónak tartotta a történteket, szerinte a gyerekét nem szabad arra kényszeríteni, hogy áttérjen az iszlám hitre, miközben keresztény. Ősszel pedig Franciaországban jelentette be az oktatási miniszter, hogy mintegy tucatnyi muszlim tanárról derült ki, hogy radikális nézeteket vallanak. Emellett ráadásul a diákok közül is sokan mozdulnak el a szélsőséges irányokba.

