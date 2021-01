Nem kalózfelvétel lehet a temetői Hadházy-videó

Ismerhették a botrányos videó készítőjét a szentendrei halottasházban, hiszen beengedték a létesítménybe. Azt nem lehet tudni, hogy a férfi milyen célból készítette a halottakról a botrányos felvételt, amit aztán Hadházy Ákos országgyűlési képviselő nyilvánosságra hozott. Nyomozás még nincs, de felmerül a rémhírterjesztés lehetősége.

Beengedték a szentendrei halottasházba azt a ma még ismeretlen férfit, aki okostelefonjával felvételt készített a temetésük előtt koporsókban fekvő halottakról – írja a Magyar Nemzet.

A felvételt az állatorvos végzettségű, baloldali országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos hozta nyilvánosságra, egyértelműen politikai célzattal.

Szerinte a felvétel azt bizonyítja, hogy kegyeletsértő módon tárolják a halottasházban a vélhetően ­Covid–19-fertőzésben elhunytakat, ezért pedig a kormány és a miniszterelnök „sikertelen” járványkezelése okolható. A felvétel eredetileg a képviselő közösségi oldalán volt látható, azóta kétszer is átpozicionálta – vélhetően maga a politikus – egy másik videómegosztóra. A videót szakemberrel megnézve és elemezve állítható, hogy annak készítőjét beengedték a halottasházba, vélhetően az egyik ottani dolgozó, aki fel is tűnik egy pillanatra a képeken, a felvétel alatt pedig végig beszélget a film készítőjével. A felvételen csak a koporsók láthatók. Először falnak döntött, nyitott, álló koporsókat, majd egymásra helyezett nyitott koporsókat lehet látni, amelyek közül a felső kettőben kivehetők a fekete, halottszállító zsákban lévő holttestek. Lehet látni a videón egy nyitott, fekvő koporsót is, benne egy alsóneműben lévő halottal.

A szakértő szerint ez arra utal, hogy a halottakat temetésre készítették elő, az alsóneműben lévő holttestet éppen öltöztethették, amikor a videózó személy betoppant.

A szűk helyiségben nem tudták másként elhelyezni a koporsókat, csak egymáson.

Kérdés azonban, hogy milyen célból készítették a felvételt. Egyelőre nem zárható ki, hogy botrányokozás volt a cél, ennek lehetett politikai oka is, de egy konkurenciaharc része is lehet. Utóbbi esetben akár zsarolás lehetősége is felmerülhet, de – mint azt még szombaton megírtuk – a szentendrei rendőrkapitányság nem folytat nyomozást a botrányos eset ­miatt, legalábbis egyelőre. Feljelentéskiegészítéssel vizsgálják ugyanis, hogy ­történt-e bűncselekmény, és ha igen, milyen. Egyelőre az sem tisztázott, ki követte el az esetleges bűntényt a videózással és a felvétel közzétételével.

A kegyeletsértés annak ellenére kizárható, hogy Hadházy annak minősítette a felvételen ­látható helyzetet.

Azzal ugyanis nem lehet kegyeletsértést elkövetni, hogy temetésre való előkészületek zajlanak, csak azzal, ha az elhunyt becsületét, emlékét megsértik. Ennek alapján pedig éppen a videó nyilvánosságra hozatala lehet inkább kegyeletsértő a hozzátartozóknak. A rokonok magánvádas eljárásban kérhetnek például elégtételt a videó készítőjétől és ­Hadházy Ákostól. A kegyeletsértés egy évig terjedő elzárással is büntethető vétség, amit csak magánvádas eljárásban lehet bíróságra vinni.

Elvileg felmerülhet a rémhírterjesztés is, ha fennáll a gyanúja, azt is vizsgálniuk kell a hatóságoknak, hogy ebben mi volt a szerepe Hadházynak.

Tényi István bejelentéssel élt ismeretlen tettes ellen rémhírterjesztés gyanúja ­miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen.

Az ügyben illetékes, a temetőt is ke zelő temetkezési cég, az Interwork Kft. vezetője, Simon Zsolt a botrány kirobbanásakor nyilatkozott egy helyi portálnak a halottasház zsúfoltságáról is.

„Hogy, mi az oka ennek? A világjárvány, a Covid. Ez csak azoknak megdöbbentő, akik nem ebben az iparágban dolgoznak, én sem akadok ki, ha bemegyek egy étterem konyhájába” – jelentette ki a cégvezető. Szerinte azonban a halottakat a jogszabályoknak megfelelően tárolják. Úgy vélte, máshol sokkal súlyosabb videókat lehetne készíteni, és az egésznek az az oka, hogy a felvétel idején hosszú hétvége volt az ünnepek miatt. Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület – amelynek nem tagja a kérdéses cég – a helyi portált úgy tájékoztatta, a temetésekre többet kell várni a megnövekedett halálozások miatt, illetve az ilyenkor kötelező hatósági eljárások száma is megnőtt.

Hadházy szerint a koronavírus-fertőzésben elhunytakat rögzíthetett a videófelvétel készítője. A Covid–19-ben elhunytak holttestének kezelési eljárásáról szóló protokoll szerint viszont az igazoltan koronavírusos halottat kettős, légmentesen lezárható zsákban kell a patológiára szállítani. A zsákokat tilos kinyitni, és több Covid–19 felirattal is el kell látni. A halottakat hamvasztani kell, az ebből származó földi maradványok adhatók ki a temetkezési vállalkozónak. Csak rendkívüli esetben lehet a hamvasztástól eltekinteni, ám akkor lezárt érckoporsóban kell a végtisztességet megadni.

Egyértelmű, hogy szentendrei halottasházba nem kerülhetnek covidos halottak, amit egyébként a Pest Megyei Kormányhivatal és a polgármesteri hivatal soron kívüli ellenőrzése is megállapított.

Ugyanakkor – elsősorban adminisztratív és műszaki – hiányosságokat is megállapítottak, amiért a kormányhivatal felszólította a polgármestert a hiányosságok megszüntetésére.