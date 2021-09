Négyszer olyan szabadnak érzik magukat a magyarok, mint a németek

Az eredmény igencsak meglepő, ugyanis a németek mindössze 11 százaléka, az osztrákok 15 százaléka érzi magát szabadnak, ezzel szemben Magyarországon 41 százalék, ami azt jelenti, hogy hazánkban a legjobb a helyzet a vizsgált 12 uniós ország közül.

Könnyen lehet, hogy olykor még a nagy Soros-birodalom sem figyel, és kiad egy addigi mániájával (rágalmaival) ellentétes felmérést; az is lehet, hogy számított, nemcsak Soros-szervezetek vettek részt a kutatásban, de tény, hogy most ezt a végeredményt közölték. A kutatás egyébként kapcsolódik ahhoz a kérdéskörhöz is, hogy a koronavírus-járványt hogyan kezelték az adott országok.

Egyre több olyan nemzetközi összehasonlítás készül, ahol Németország és Ausztria az első helyet foglalja el – hátulról. Az egyik ilyen a szabadság szubjektív megéléséről szóló tanulmány, amely egy 12 uniós országban készített közvélemény-kutatáson alapul, amelyet a Datapraxis és a YouGov, illetve az Open Society Foundationshöz köthető nemzetközi szervezet, az Európai Külügyi Kapcsolatok Tanácsa (Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Svédország), az AnalitiQs (Hollandia), az Alfa (Bulgária) és a Szondaphone (Magyarország) végzett.

A tanulmányban a következő kérdést tették fel: „Ön mennyire érzi magát szabadnak a mindennapokban, mennyire tudja képességeit kibontakoztatni, az Ön által helyesnek ítélt életvezetést megvalósítani?„ A felmérést 16 267 megkérdezett bevonásával 2021. május végén és június elején végezték.

A közvélemény-kutatás szerint ha azokat az egyéneket vizsgáljuk meg, akik szabadnak vagy részben szabadnak érzik magukat, Németország és Ausztria továbbra is a vizsgált nemzetek sereghajtói.

Az olyan statisztika láttán, amely arról szól, hogy a lakosság 49 százaléka (Németország), illetve 42 százaléka (Ausztria) határozottan kijelenti, hogy már nem érzi magát szabadnak, akkor végre meg kellene kongatni a vészharangot, és meg kellene állapítani, hogy a demokrácia véget ért, a lakosság soraiban már a diktatúra érzése uralkodik.

Ez azonban csak a Covid-19-re és az azt kísérő intézkedésekre vonatkozik. Mindenesetre érdekes képet mutat az a diagram is, amelyről leolvasható, hogy

Magyarországon csupán a lakosság mindössze 12 százaléka nem érzi magát szabadnak, vagyis 88 százalék szabadnak vagy részben szabadnak érzi magát.

Ennek éppen az ellenkezőjét mutatja a német kép, ahol a lakosság 11 százaléka érzi magát szabadnak, 84 százalék nem, vagy csak részben érzi magát szabadnak, 5 százalék pedig nem tudott választ adni a kérdésre.

Tehát a Sorosékhoz közel álló felmérésből is az látható, hogy éppen hazánkban érzik inkább szabadnak magukat az emberek, sőt meg is bíznak a kormány intézkedéseiben, amiket a koronavírus járvány kapcsán hozott. Ez azért is érdekes, mert Brüsszel ritkán szalasztja el a lehetőséget, hogy uszítson Magyarország ellen, vagy egyenesen diktatúrázzon.

A valóság és a brüsszeli politika között feszülő ellentmondás, a hazánk elleni folyamatos lejárató kampány fő oka az lehet, hogy Magyarországon Orbán Viktor személyében olyan politikus irányítja az állami gépezetet, aki nagyon is világossá teszi, hogy számára a magyarok sorsa a legfontosabb, és csak ez után következik a világ többi része.

Csak egy példa: amikor a migrációs válság idején világossá vált, hogy egyre több ember áramlik az országba és mik a szándékaik, illetve nyilvánvalóvá vált, hogyan viszonyulnak a közrendhez és a jogállami normákhoz, határozottan lezárta a határokat. Nem utolsósorban emiatt Magyarország ma a világ azon országai közé tartozik, ahol a nők a legszabadabban mozoghatnak anélkül, hogy aggódniuk kellene, hogy bűncselekmény áldozatává válnak.