Müller Cecília: terv szerint zajlik a védekezés

Megtartotta pénteki sajtótájékoztatóját a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs.

Az elmúlt 24 órában 42 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselés szabályainak megsértése miatt, őket figyelmeztetésben részesítették – jelezte Gál Kristóf az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján.

Elmondta, jelenleg 20 217 fő van hatósági házi karanténban, közülük 1027 tették lehetővé ennek mobiltelefonos applikációval történő ellenőrzését – számol be a Magyar Nemzet.

932 újabb magyar állampolgár szervezetében mutatták ki a koronavírust, ezzel 34 046 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 21 beteg, így 898 főre emelkedett a járvány áldozatainak száma, 9187-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 23 961 fő, 804 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 56-an vannak lélegeztetőgépen – ismertette az előző nap statisztikáját Müller Cecília.

Az országos tisztifőorvos beszámolt róla, hogy az elhunytak közül a legfiatalabb 37, a legidősebb pedig 93 esztendős volt, és valamennyien a hazánkban legjellemzőbb alapbetegségek valamelyikében szenvedtek. Müller Cecília közölte, világszerte kapacitáshiány jelentkezett, ezért pontosabb adatszolgáltatásra kérték a kórházakat, hogy a szükséges lépéseket megtehessék.

„Fel vagyunk készülve, terv szerint zajlik a védekezés” – emelte ki.

Az országos tisztifőorvos elmondta, az elmúlt napon 932 fővel emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Többen vannak azok, akik tünetmentesek. Mindösszesen 34 046 esetben igazolták a pozitivitást. 21-en elhunytak, akik közül nagyon hasonló népbetegséggel küzdöttek. 12-en szívbetegségekkel küzdöttek, több esetben pedig anyagcsere- és vesebetegségben A legfiatalabb áldozat 37, a legidősebb 93 éves volt. 804 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 56 beteg van lélegeztetőgépen. Több helyen kapacitáshiány lépett fel, ezért pontosabb információátadást kértek a kórházaktól. Járványügyi készültség van a kórházban, ezért fel vagyunk készülve és tervszerűen zajlik a felkészültség. Növeltük a kapacitást, folyamatban vannak a kirendeltségek. Lépcsőzetesen nyitjuk az ellátóhelyeket. Amennyiben jelzést kap a Népegészségügyi Központ, több kórházat nyitnak meg a vírusos esetek ápolása érdekében. Jelenleg 446 fő egészségügyi munkavállaló van folyamatban kirendelve 74 egészségügyi intézményből.

Müller Cecília köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, hozzátéve, most többletterhelést jelent ez számukra. Többen is vizsgálják a szennyvízmintákat a népegészségügyi központban.

Az országos tisztifőorvos arról is beszámolt, hogy a járvány kezdete óta 792 485 PCR-mintavétel történt, ezt kiegészítik gyorstesztekkel is, mert mára a vírust kimutató gyorstesztek is rendelkezésre állnak. Ezekkel sokkal hamarabb juthatnak eredményhez. Hozzátette, a vizsgálatok továbbra is WHO ajánlása alapján történik.

Müller Cecília kérte, hogy ne közösítsék ki a koronavírus-betegségből az iskolába gyógyultan visszatérő gyermekeket, mert ők már nem fertőznek.

Az országos tisztifőorvos elmondta, megviseli az embereket a koronavírus megjelenése, éppen ezért különösen fontos a gyermekek megóvása, és a szülők, óvónők, oktatók, pedagógusok figyeljenek rájuk.

Az influenza elleni oltóanyag kiszállítása elkezdődött, és október 20-ától az orvosi praxisokban lesz. A fél év alatti gyermekeknek nem ajánlják a beoltását. Összesen 4000 adag oltóanyag fog rendelkezésre állni, 3 éves kortól 14 éves korig az oltóanyag fele jár, míg a felnőtteknek az oltóanyag egésze. A sérülékeny csoport a 65 év feletti. Térítésmentesen a háziorvosánál juthatunk az oltóanyaghoz.

Borítókép: Müller Cecília országos tisztifőorvos beszél a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs utolsó alkalommal megtartott online sajtótájékoztatóján 2020. június 17-én