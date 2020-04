Az óvodai és bölcsődei ügyeletet biztosítani kell, térítési díjat nem lehet érte kérni (videó)

Véget ért a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatója.

A sajtótájékoztatót Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettes kezdte, a munkahelyvédelmi támogatások ismertetésével.

A folytatásban Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta: 2649 fertőzött beteg van ma Magyarországon. 291 főre emelkedett az elhunytak száma, 516-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. – írja a Magyar Nemzet.

Hétfőn 80 levelet küldtünk azoknak, akiket súlyos tünetekkel teszteltünk korábban,

s most alkalmassá válhattak arra, hogy egészséges ellenanyag termelődött a szervezetükben, ezzel segíthetik a gyógyulást

– mondta a tisztifőorvos.

Hozzátette: 976 beteget ápolnak kórházban, 49 beteg pedig lélegeztetőgépen van és 67172 mintavétel történt.

A járványgörbét elemezve egyenletes a növekedés, nincs jelentős emelkedés,

bízunk abban hogy elérjük az egyensúlyi helyzetet, nem emelkedik jelentősen a fertőzöttek száma

– tájékoztatott Müller Cecília. Figyelni kell a zárt közösségekre, szociális intézményekre, kórházakra, melyeken belül terjedést meg kell akadályozni!

A területi terjedés Budapesten a legnagyobb, a többi megyében a zárt közösségek okozzák a problémát, itt kell a legnagyobb értékű beavatkozást eszközölni.

Müller Cecília elmondta,

hazánkban is vannak kutatások azzal kapcsoltban, hogy milyen a lakosság átfertőzöttsége, hogy ezzel készüljünk, ha lesz a vírusnak második hulláma. Ha lesz védőoltás, akkor lényegesen könnyebb helyzetbe kerülünk,

hiszen azzal kialakítható a nyájimmunitás és kiküszöbölhetők a súlyos szövődmények – hangsúlyozta.

Lakatos Tibor rendőrezredes azt mondta, közel

száz helyszínre szállítanak védőfelszerelést országszerte kórházakba, a mentőkhöz, a vérellátókhoz és a rendőrökhöz: összesen 6,5 millió védőeszközt szállít ki

az Operatív Törzs.

A Magyar Közlönyben már megjelent a kormányrendelet, amely szerint

a polgármestereknek, akik szünetet rendeltek az óvodákban és bölcsődékben, ügyeletet kell biztosítaniuk, ahol egyszerre öt gyermeket lehet elhelyezni

– ismertette.

Az elmúlt 24 órában három rémhírterjesztés miatt indult eljárás, a Nemzeti Nyomozóiroda vádemelést is tett.

Kérdésre válaszolva, mely szerint sok embert látni az utcán orvosi maszkban, Müller Cecília elmondta, hogy az az egészségügyi személyzet részére lett kialakítva.

Egyszer használatos eszközök, a semminél jobb, de amikor leveszik ki kell dobni

– mondta a tisztifőorvos. Kiemelte: az utcára textil maszk ajánlott, ami fertőtlenítő mosás után újra felhasználható.

Müller Cecília hangsúlyozta: a látogatási tilalom és felvételi zárlat eddig is volt az idősotthonokban, hogy senki ne vihesse be a vírust. Most az intézményeken belül kell megakadályozni a járvány terjedését, tehát belül is használni kell a védőeszközöket, meg kell oldani az elkülönítést, a kontrollt. Erre van egy eljárási rend, ami részletesen tartalmazza ezeket a megoldásokat, fertőtlenítési előírásokat.

Közveszély-fenyegetéssel kapcsolatban 25 eljárást indított a rendőrség, rémhírterjesztéssel kapcsolatban pedig összesen 77 esetben

– mondta kérdésre válaszolva Lakatos Tibor.

Müller Cecília kérdésre válaszolva ezt mondta: ha egy kismama arra gyanakszik, hogy fertőzött a koronavírussal, akkor értesítse háziorvosát. A mai tudásunk szerint rendkívül ritka az, hogy egy várandós kismama átadja a fertőzést a magzatnak – emelte ki. Születést követően viszont minden lehetséges módon védeni kell a csecsemőt, de

a WHO egy koronavírus-pozitív édesanyánál is javasolja a szoptatást, maszk viselésével, hiszen magával az anyatejjel nem adható át a vírus.

Az apás szülésre a legtöbb kórházban továbbra is van lehetőség, ilyenkor rendkívül szigorú szabályokat kell betartani, például teljes védőöltöztet kell kapnia az apának, hogy bent lehessen az eseményen – ismertette a tisztifőorvos.

Müller Cecília szerint

a maszkot a fertőzést meggátoló módon kell viselni, aki úgy dönt, felveszi, annak tűrnie kell ennek kellemetlenségét is.

Valóban zavaró lehet, de aki

húzkodja, hozzáér, többet árt a maszk használatával mintha fel sem venné. Helyesen kell viselni, orrot-szájat takarva! Nem szabad puszta kézzel megérinteni,

mert elveszti a sterilitását és a kézre mehet a szennyeződés. Az egyszer használatos maszkokat zacskóban kell kidobni, mert veszélyes hulladéknak minősül.