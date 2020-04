Az óvodai és bölcsődei ügyeletet biztosítani kell, térítési díjat nem lehet érte kérni (élő)

Elkezdődött a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatója.

A sajtótájékoztatót Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettes kezdte, a munkahelyvédelmi támogatások ismertetésével.

A folytatásban Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy mára már 516-an meggyógyultak és 291 vesztették életüket a vírusban – írja az Origo.

Közölte, hogy számítanak a gyógyult betegekre, mert alkalmassá válhattak arra, hogy vérplazmát adjanak. 80 levelet küldött ki eddig Müller Cecília a gyógyultaknak.

A járványgörbéről Müller Cecília azt mondta, hogy nem nő jelentősen a fertőzöttek száma, minden bizodalom megvan abban, hogy el tudunk érni egy egyensúlyi helyzetet.

Nagyon figyelni kell a zárt közösségekre, mert a szociális intézményekben van a fertőzöttek jelentős száma, és a kórházakban. Ez egy komoly kihívás – tette hozzá.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy tesztek területén is nyílnak folyamatosan új lehetőségek. Minden labor és minden tesztvizsgálat másra jó. A WHO egy újabb tesztről számolt be, ami a vírus kimutatására törekszik.

A tisztifőorvos szerint, hogy elképzelhető lesz egy második hulláma a vírusnak, de nagyon sok a bizonytalanság. Persze teljesen más lenne a helyzet egy védőoltás esetén.

Lakatos Tibor arról beszélt, hogy több mint 100 intézménybe szállítottak védőeszközöket a mostani napokban, és ez természetesen folyamatos. Arról is beszélt, hogy az óvodai és bölcsődei ügyeletet biztosítani kell, térítési díjat nem lehet érte kérni.

Beszámolt arról is, hogy vádemelés történt azokban az ügyekben, amikor álhíreket terjesztettek egyes személyek. Így többek között a Budapest lezárása álhíre esetében is megtörtént a vádemelés.

Az orvosi maszkok viselése az egészségügyi személyzet részére van. Aki ilyet használ, annak tudnia kell, hogy csak egyszer szabad használni – mondta Müller Cecília.

Müller Cecília kérdésre azt mondta, az intézményeken belül kell nagyon szakszerű tevékenységet folytatni, hogy ne adja tovább senki a vírust.

Lakatos Tibor kérdésre azt mondta, hogy 77 eljárás indult rémhírterjesztés miatt, és folyamatos a felderítés.

Müller Cecília elmondta, hogy abban az esetben, ha egy kismama azt érzi, hogy fertőződött, akkor hívja a háziorvosát. Nagyon ritka, hogy a magzat megkapja a fertőződést, de csak egy esetet írtak le, amikor ez megtörtént. A mai tudásunk szerint a pozitív édesanya nem adja át a vírust a magzatnak.

Születés után minden lehetséges módon védeni kell a magzatot, de nem az anyatejjel jut át a vírus, hanem cseppfertőzéssel.