Mobilházakkal segíti a Balatontourist a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetet

A nővérek beöltözését segítő épületekért cserébe a cég a biztonságos vendégfogadás megteremtéséhez kapott szakmai segítséget a kórháztól.

Mobilházakkal támogatja az Opus Global Nyrt. leányvállalata, a Balatontourist a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetet a járványügyi feladatok megoldásában – közölte a cég kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a házak a kórház udvarán várják a munkába érkező nővéreket, akik azokban öltözhetnek át a védőöltözetbe, majd ezt követően léphetnek be az épületbe.

Hozzátették, hogy a farkasgyepűi intézet tavasszal, a járvány első hullámakor kért segítséget a Balatontouristtól. Ekkor két mobilházat adtak át; a 24 négyzetméteres házakat 2021. április 15-ig használhatják.

Mint írták, a segítségnyújtás az intézmény és a cég között kölcsönös volt: a Balatontourist belső használatú Covid-kézikönyvvel is készült az általa üzemeltetett kempingek nyitására, amihez Medgyasszay Balázs, a kórház főigazgatója nyújtott szakmai segítséget, többek között a biztonságos vendégfogadáshoz szükséges feltételek megteremtésével kapcsolatban.

A kempingek biztonságos üzemeltetése érdekében a társaság több további óvintézkedést is tett: megerősítették a takarítási protokollt, plexifalakat raktak a recepciós pultokra, kézfertőtlenítő automatákat helyeztek ki és bővítették a házirendet is.

Módosították a szolgáltatásaik körét és kollégáikat felkészítették a vendégfogadásra. Az általános és teljes körű fertőtlenítés céljára ózongenerátorokat is vásároltak – áll a közleményben.