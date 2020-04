Mentőautók lepték el a Pesti úti idősotthont

Tíz perc alatt tíz mentőautó érkezett az intézményhez, előtte is volt bent 3-4 mentőautó.

Megerősítette a HírTv tudósítója, hogy elszállítják a betegeket a Pesti úti idősotthonból.

A népegészségügyi szolgálat napok óta jelen vannak és azt próbálják felkutatni, mikét alakult ki a járványügyi helyzet.

Találtak hiányosságokat

Müller Cecília országos tisztifőorvos személyesen ment ki ellenőrzést tartani a Pesti úti idősotthonba a tömeges koronavírus-fertőzések miatt, és nem mindent talált rendben – tudta meg az Origo.

Az Origo információi szerint Müller Cecília és munkatársai jelenleg a Pesti úti idősotthonban személyesen végigjárják a teljes épületet, végignéztek már minden helyiséget, konyhát, mosdókat, szobákat.

Az Origo úgy tudja, nem találták megnyugtatónak a látottakat.

Müller Cecília kérte az intézmény vezetését, hogy gondoskodjon a folyamatos orvosi ellátásról, ugyanis arról értesült, hogy nem biztosított a folyamatos orvosi jelenlét az intézményben. Az ellenőrzés közben megérkezett a területért felelős Gy. Németh Erzsébet, DK-s főpolgármester-helyettes is, őt is kérte a fentiekre Müller Cecília – számolt be a portál.

Borítókép: Mentőautók a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonánál 2020. április 9-én