Menczer: a Momentum a „bevándorláspárti holland” oldalra állt

A Momentum a Magyarország ellen dolgozó „bevándorláspárti holland” oldalára állt – hangsúlyozta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Mark Rutte miniszterelnökre utalva hétfőn a Facebook-oldalán.

„Gyalázatos, hogy Momentum sokadszorra a magyarellenes oldalra áll” – fogalmazott, kifejtve:

a Momentum vezető politikusai Magyarország helyett a liberális holland miniszterelnököt választották, aki a most folyó EU-csúcson Magyarországot támadja,

és azt akarja, hogy büntessék meg Magyarországot, és vegyék el a magyaroknak járó uniós forrásokat.

Menczer Tamás kiemelte: „a Soros-családdal boldogan fényképezkedő, bevándorláspárti Mark Rutte jogállamiságról beszél, miközben

Hollandiában a kormánya elhallgatta a bevándorlók által elkövetett súlyos, erőszakos bűncselekményeket”.

A Momentum fiatalos lendülettel dolgozik, a „baj csak az, hogy Soros György irányítása mellett”, és folyamatosan a magyar emberek ellen. Most is az idegen érdekeket választották, ahogy tették ezt korábban is, hiszen a román és a szlovák választási kampányban is a magyarok ellen dolgoztak, a napokban pedig már arról beszéltek, hogy a 60 év felettieknek és a vidékieknek nem kellene szavazniuk – írta a KKM államtitkára.