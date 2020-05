Méltatlan vitát provokált Karácsony Gergely

Az önkormányzatok többsége jól vizsgázott a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben – jelentette ki a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára.

A Magyar Nemzet hétfőn megjelent interjújában György István azt mondta, hogy az általa felügyelt kormányhivatalok munkatársaira a szokásosnál lényegesen nagyobb teher hárult a veszélyhelyzetben, de a kollégák példásan helytálltak.

Az államtitkár azt hangoztatta, hogy

Karácsony Gergely főpolgármester méltatlan, parttalan vita kiprovokálásával és több tucat szakember munkájának hiteltelenítésével próbálja elterelni a figyelmet a Pesti úti idősotthon tragédiájában viselt felelősségéről.

György István rámutatott:

a katasztrófavédelmi törvény felhatalmazza a polgármestert, hogy járványhelyzet idején a legtöbb ügyben döntéseket hozzon a képviselő-testület helyett.

Mivel ilyesmire még nem volt példa, összeállítottak egy útmutatót, amelyben részletes válaszokat adtak a gyakran felmerülő kérdésekre. Nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy felhívják a figyelmet a szükségesség és arányosság követelményére:

a rendkívüli felhatalmazást a hatékonyabb védekezés érdekében kell használni.

Az önkormányzati döntések törvényességét a kormányhivatalok felügyelik, és tapasztalataik szerint az önkormányzatok többsége jól vizsgázott a rendkívüli helyzetben – jelentette ki.

Azt mondta, hogy a védekezés során a legnagyobb többletteher talán a kormányhivatali és járási hivatali népegészségügyi munkatársakra hárult, akik derekasan helytálltak. Ők végezték például a fertőzöttek kontaktkutatását és a házi karanténok elrendelését.

A Pesti úti idősotthonban végzett kormányhivatali vizsgálatok egyértelmű eredményt hoztak:

napokon, sőt akár heteken keresztül nem volt napi nyolcórás orvosi jelenlét az intézményben, még akkor sem, amikor már tömeges fertőzéseket tapasztaltak.

A fenntartói kötelezettségek nem teljesültek maradéktalanul – emelte ki az államtitkár. Úgy vélekedett:

az ügyet a fővárosi vezetés terelte politikai síkra, „amikor a kormányhivatali vizsgálatok eredményeire politikai vádaskodással reagált”.

György István arról is beszélt, hogy a kormány többféle munkahelyvédelmi támogatást is bevezetett, ezeket a kormányhivatalok foglalkoztatási osztályain lehet igényelni. A korlátozások enyhítésével újra felkereshetőek az ügyfélszolgálatok személyesen, de továbbra is azt javasolják, hogy aki teheti, elektronikusan nyújtsa be a kérelmeket – mondta az államtitkár a Magyar Nemzetnek.