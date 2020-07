Megvan az Index új főszerkesztő-helyettese

Tevan Imre korábban is volt már az Index főszerkesztő-helyettese, utána 2014-2016 között az Origónál is dolgozott, Sáling Gergő főszerkesztő elbocsátása után fontos pozíciót töltött be a cégnél. Tevan Imre a Klubrádiónak azt mondta, hogy Szombathy Pál vezérigazgató és Bodolai László, az Index.hu Zrt. elnöke kérte fel őt a pozícióra. Ezek szerint tehát Szombathy végül a helyén maradt.