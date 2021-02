Megtörte a csendet Donald Trump (videó)

Hivatalából való távozása után Donald Trump floridai otthonába költözött és kerülte a sajtónyilvánosságot még az alkotmányos felelősségre vonás alóli felmentése után is.

Egy hónap után azonban megtörte a csendet és telefonon adott interjút Greg Kellynek, a Newsmax műsorvezetőjének, melyben elmondta véleményét a Biden kabinet első hónapjáról – írja a hirtv.hu.

„Mi csökkentettük az adókat, megszabadultunk a szabályozásoktól. De itt van az űrhaderő. Ez már önmagában hatalmas eredmény. 74 év után az amerikai hadsereg egy újabb ága jött létre. Ezen felül megépítettük a falat a mexikói határon. Mexikó hajlandó lett volna fizetni érte kisebb összeget. És 28 ezer katonát is küldtek, hogy ellenőrizzék a határszakaszt a fal megépítése előtt. És most nézzék meg mi történik. A mexikói elnök, aki mellesleg nagyszerű fickó, kérésemre 28 ezer katonát küldött a határra, amiért mi semmit nem fizettünk. Ami most a határon történik, szégyen. Emberek százezrei fognak beáramlani” – mondta a volt amerikai elnök.

Greg Kelly a New York-i helyzetről is kérdezte a republikánus elnököt. Ugyanis az elmúlt hetekben rengetegen bírálták Andrew Cuomo demokrata kormányzót az idősotthonok meghamisított halálozási adatai miatt. Az ügyben már az FBI is nyomoz.

A teljes videót itt megtekintheti: