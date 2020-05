Megszüntették a szükségállapotot Szerbiában

Az országban továbbra is úgynevezett járványhelyzet van érvényben, amelyet csak akkor szüntetnek meg, ha 28 napon át nem jelentenek új fertőzést.

A szerbiai parlament visszavonta szerdán a március 15-én kihirdetett szükségállapotot, amelyet a koronavírus-járvány miatt vezettek be.

Az 52 napig tartó szükségállapot ideje alatt éjszakai és hétvégi kijárási tilalom volt érvényben, a képviselőház döntését követően ez megszűnik, több elővigyázatossági intézkedés azonban érvényben marad.

Megnyithattak az üzletek, a bevásárlóközpontok és a vendéglátóhelyek, ám mindenhol kötelező a maszk és a kesztyű viselése, valamint a kétméteres távolság betartása, illetve a létesítmény méretétől függően csak meghatározott számú ember tartózkodhat benn egyszerre. A tömegközlekedés is megindult, de csak minden második ülőhelyet használhatják az utasok, illetve az állóhelyek között is meg kell lennie a két méternek. Az óvodák hétfőtől újra működnek, de arra kérték a szülőket, hogy ha nem elengedhetetlenül szükséges, akkor ne vigyék be a gyerekeket, az iskolák viszont nem nyitnak már ki ebben a tanévben.

Március közepén Szerbia a határait is lezárta, később ezen az intézkedésen enyhítettek, a határ megnyílt az ingázók előtt, és azok is el tudták hagyni az országot, akik igazolták, hogy nem betegek, és munkahellyel rendelkeznek valahol Nyugat-Európában. A szerb állampolgárok hazatérhettek, ám 14, illetve 28 napos karantén várt rájuk. A szerb külügyminiszter bejelentette, néhány napon belül arra is megoldás születik, hogy kik és milyen feltételekkel tudják a jövőben átlépni a határt anélkül, hogy 14 napos karantén alá helyeznék őket.

A szükségállapot ideje alatt a fontos intézményeket a hadsereg védte, és katonák biztosították a befogadóközpontokat, amelyeket az országban tartózkodó migránsoknak tilos volt elhagyni. A szükségállapot megszűnésével a befogadóközpontokban is ismét szabad lesz a mozgás, így a migránsok ismét megjelenhetnek a határ menti településeken.

A parlament még néhányszor összeül, azt követően viszont megkezdődik a június 21-re tervezett általános választások kampánya. A korábbi bejelentések szerint májusban még nem lehet tömeges rendezvényeket szervezni, júniusban viszont feltehetőleg teljes erőbevetéssel kampányolnak majd a pártok.

Szerbiában keddről szerdára 9677-ről 9791-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. 203-an haltak bele a Covid-19 betegségbe, 1971-en pedig már kigyógyultak belőle. A halálozási arány 2,07 százalékos. Az illetékes járványügyi szakértők közlése szerint először történt meg, hogy a teszteltek között az új fertőzöttek aránya 2 százalék alá esett, ami bizakodásra ad okot arra vonatkozóan, hogy hamarosan megszűnhet a járvány az országban.