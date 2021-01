Megindult a baloldali marakodás Kispestért

Paróczai Anikó momentumos kispesti önkormányzati képviselő bejelentette, indul az előválasztáson. Két ellenfele már biztosan van: Arató Gergely a Demokratikus Koalíció, míg Burány Sándor az MSZP színeiben méretteti meg magát a baloldali elővoksoláson, amelyen majd arról döntenek, ki induljon Kispesten a 2022-es országgyűlési választáson. Paróczai esélyeit csökkenti, hogy átláthatósági biztosként képtelen volt elérni, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba a korrupciógyanús ügyekben. Burány Sándor esélyeinek pedig nem kedvez, hogy az ő pártfogoltja volt Kránitz Krisztián, a botrányról botrányra evickélő kerületi vagyonkezelő igazgatója.

Alakul az előválasztás mezőnye Kispesten: Paróczai Anikó, a Momentum Mozgalom helyi önkormányzati képviselője hétfőn Facebook-oldalán jelentette be, hogy indulni kíván Budapest 9. számú választókerületében. A képviselőnő egyben visszaadja átláthatósági és egyenjogúsági tanácsnoki megbízatását, miután kiderült, hogy a botrányról botrányra evickélő Kránitz Krisztián, a kerületi vagyongazdálkodási szervezet igazgatója újabb megbízatást nyert el, valamint év végi bónuszt is kapott. Paróczai – és a helyi Fidesz–KDNP is – többször kezdeményezte Kránitz elmozdítását, mindhiába. Mindez azért lett volna elengedhetetlen, mert a Magyar Nemzet és a Hír TV nyilvánosságra hozta a kispesti hangfelvételek számos részletét, amelyből az derült ki, hogy

a kispesti MSZP és DK számos korrupciógyanús ügyben érintett.

Gajda Péter polgármester, valamint helyi MSZP-s képviselők neve is felmerült, köztük az egyik leggyakoribb név Kránitzé volt.

Tálcán kínálta Kispestet a DK

Kránitzról megírták, hogy Lackner Csaba ex-MSZP-s képviselő szerint ő maga és egy vállalkozó milliókat osztott neki vissza.

A 2018-as, 1,2 milliárdos kerületi hitelfelvétel kapcsán arról is beszélt Lackner, hogy a pénz „Krinyón”, azaz Kránitzon „ment keresztül, senki sem sajnálta tőle”. A kispesti hangfelvételeken Mr. Negyven Százaléknak nevezett igazgatóról kiderítettük, van egy villája a spanyol tengerparton, és egy vállalkozónak húszmillió forintot adott kölcsön készpénzben.

Kránitz édesanyja nevén van egy társasházi lakás, amely ingatlan egy korábbi önkormányzati telken épült, az igazgató ügyvédje olcsón jutott önkormányzati telekhez, és barátnője önkormányzati lakást bérelt, amelybe be sem költözött. A sor sajnos hosszan folytatható. A botrányok ellenére úgy tűnik, a

Gajda Péter vezette XIX. kerületi önkormányzat bizalma töretlen Kránitz felé,

amit az is jelez, hogy a vagyongazdálkodási szervezet utódszervezetében is tisztséghez fog jutni.

A budapesti 9. választókerületben az előválasztáson elindul Burány Sándor, a kerület jelenlegi MSZP-s országgyűlési képviselője is – erősítette meg a Magyar Nemzet értesüléseit a politikus. Burány Sándor közölte: korábban Gyurcsány Ferenc megpróbálta őt átigazolni a DK-ba, ám ő nemet mondott az ajánlatra, amelynek akkor az is része volt, hogy a párt Burányt indította volna Kispesten. Mivel a képviselő elutasította Gyurcsány Ferenc ajánlatát, ezért a DK végül Arató Gergelyt fogja indítani az előválasztáson, a kampánya pedig már el is kezdődött: az elmúlt hetekben számos kispesti lakos postaládájában bukkant fel Arató szórólapja.

Kránitz és Burány

A lap Kránitz Krisztián botrányairól is érdeklődött Burány Sándornál, ám a képviselő elhárította a válaszadást, mondván nem akar beleszólni a helyi önkormányzati ügyekbe. A kérdés azért releváns, mert a lap úgy tudja, hogy

Kránitzot Burány karolta fel annak idején, aki így került az országos politikába.

Kránitz Krisztián a Medgyessy-kormány alatt osztályvezető volt a Pénzügyminisztériumban, ahol Burány politikai államtitkár volt, majd a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban lett kabinetfőnök, ahol Burány Sándor 2003 és 2004 között miniszteri pozíciót töltött be. Mr. Negyven Százalék később dolgozott az Országgyűlés Hivatalánál „költségvetési szakértőként”, majd a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumban is, ahol Burány 2008 és 2010 között szintén államtitkár volt.

Lackner Csaba a kispesti hangfelvételeken azt sejteti, hogy Burány is részt vett egyes korrupciógyanús ügyekben. Amikor egy 2014-es büntetőügyéről beszélt, akkor elmondta, a rendőrség a Gyorskocsi utcába hívta be kihallgatásra, mivel volt róla egy hangfelvétel, ahol „százalékos” dolgokat mondott „Péterről és a Sanyiról”, a hatóság pedig – Lackner szavai­val – „hivatali vesztegetéssel” akarta megvádolni. Lackner ­Gajda Péter kispesti polgármesterről és Burány Sándor MSZP-s országgyűlési képviselőről beszélt. A kerületvezetőnél Lackner szerint egészen 2019 őszéig landoltak pénzek, az önkormányzati képviselő elmondta:

egy ügyletből Gajda hárommilliót, míg Kránitz Krisztián, a kispesti vagyonkezelő vezetője pedig 12 millió forintot kapott.

Burány Sándor viszont Lackner szerint „már nem is kér”.

Ellenséges szövetségesek

Paróczai és a Momentum helyzete is érdekes: miközben a képviselőnő munkáját látványosan akadályozta a helyi szocialista–gyurcsányista többség, és ezért lemondott átláthatósági tanácsnoki posztjáról, aközben pártja az ellenzéki összefogásban az MSZP és a DK szövetségese, közös kormányzásra készülnek egy esetleges választási győzelem esetén.

Márpedig az MSZP a botrányok hatására nem engedte el a kispesti csapatot: Kránitz Krisztián továbbra is MSZP-tag, Gajda Péter pedig láthatóan élvezi a pártvezetés bizalmát, idén több MSZP-s kampányvideóban és más eseményeken is feltűnt a polgármester.

A Magyar Nemzet információi szerint az LMP még mérlegel, hogy elinduljon-e a kispesti előválasztáson.