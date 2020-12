Megbukott Soros ügyésze, aki a házukat védő család életét akarta tönkretenni

Soros György amerikai tőzsdespekuláns ügyésze, Kimberly Gardner arra használta fel a McCloskey házaspár ügyét, hogy pénzt gyűjtsön. Mark és Patricia McCloskey azzal vált internetes szenzációvá a nyáron, hogy fegyverekkel védték házukat a kertjükben masírozó Black Lives Matter-aktivistáktól – írja a V4NA.

A nyár közepén futótűzként terjedt el az interneten az a felvétel, amelyen Mark és Patricia McCloskey St. Louis-ban található otthonukat védik a kertjükön keresztül vonuló Black Lives Matter-aktivistáktól.

St.Louis Couple Patricia and Mark McCloskey owners of McCloskey Law Center was pointing their assault weapons at protestors ‘claiming’ to protect their properly. Didn’t know they own the streets and sidewalks? pic.twitter.com/efsC1CKPNQ

