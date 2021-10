Kiderült: iszlám terrorista a norvégiai íjas gyilkos

Friss: A norvég belbiztonsági hivatal tájékoztatása szerint is valószínűleg terrortámadás volt a kongsbergi ámokfutás.

– írták, de részleteket nem közöltek erről. Hozzátették, hogy nem emelték meg a terrorfenyegetettség szintjét az országban, amely most „mérsékelt”.

Korábban:

Öt halálos és két sebesült áldozata van annak a merényletnek, amelyet íjjal és pontosabban meg nem határozott más fegyverekkel követett el szerdán este a város különböző pontjain a tettes, a jelenlegi információk szerint egyedül, más támogatása nélkül.

Ann Iren Svane Mathiassen ügyész az NTB helyi hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: a gyanúsított elismerte, hogy a bűncselekmény részletei a megismert módon történtek. „Még kérdéses, hogy tesz-e vallomást” – tette hozzá már egy tévének nyilatkozva.

A rendőrség egyelőre semmit nem közölt arról, hogy mit tud a tett indítékáról.

Mint mondták, azért hozták nyilvánosságra máris a gyanúsított állampolgárságát, mert a tettessel kapcsolatban sok téves információ kering a közösségi médiában.

A kongsbergi rendőrkapitány az AP hírügynökség tudósítása szerint elmondta, hogy a gyanúsítottnak

A gyanúsított ügyvédje, Fredrik Neumann az NRK közszolgálati tévének megerősítette, hogy védence együttműködik a rendőrséggel.

A két sebesültet – egyikük egy rendőr, aki szolgálaton kívül volt – kórházi intenzív osztályon ápolják.

A norvég rendőrség csütörtök délelőtt sajtótájékoztatót tartott, és beszámolt arról, hogy

amiről tudomást szereztek, és ezért figyelni kezdték, mert attól tartottak, hogy radikalizálódik.

